聯合學區教委會主席促舞男灌高中生酒 華裔家長痛罵

照片中清晰可見脫衣舞男與拉努薩在家中的合影。（nbc4截圖）

洛杉磯 縣克萊蒙（Claremont ）高中學生12月3日（周六）受邀參加該聯合學區 教委會主席（ Board of Education President） 拉努薩（Steven Llanusa）的私人派對，派對中卻出現數十名脫衣舞男、醉酒成年男子，圍繞在高中生身旁，高中生並被強迫灌酒。該事件發生後，拉努薩在家長的撻伐聲，以及另外四名教委要求他辭職的壓力下， 已於10日宣布辭職。

至於他的職位教委會將決定由誰來代替，目前尚不清楚。拉努薩在該事件發生前，已擔任克萊蒙聯合學區教委17年。

據克萊蒙高中家長表示，合唱團學生受邀至拉努薩家中的私人派對表演，學生抵達現場後被邀請進車庫內，發現室內聚集著許多醉酒成年男性、及半裸脫衣舞男。拉努薩還不斷慫恿學生與陌生男生多接觸。不少學生更淪為成年人們拍照的吉祥物。

該派對場所更被拉努薩改造成開放式酒吧，讓來賓們可以自由取酒飲用，學生們更被裸男們摟著灌酒，不少成年人並以有色眼光對學生發表不當言論。而家長們得知此事後，大發雷霆，通知學區教育 委員會召開家長會，集體請託希望拉努薩辭職。

會議中可見左側座位空出一個，拉努薩以不同理由開脫實體會議。（nbc4截圖）

華裔家長何薩布麗娜（Sabrina Ho）指出，該場派對竟然在教委會的監督下還能運行，實在太令作嘔。這場派對所造成的心靈創傷，相信以任何形式的道歉都無法彌補對孩子們的傷害。而12月9日（周五）的家長會，拉努薩則以身體不適推託缺席。讓家長們更憤怒，並表示孩子們的童年已因新冠浪費幾年，但在事情逐漸好轉時，卻又發生這件荒謬事，真是太可怕了。

克市聯合學區則表示，教委會已接獲學生們在私人派對中表演時，遭受的不當對待，執法部門和學區已經開始調查。也想向家長們表示，學校非常重視這件事，也會確保受此事影響的學生可以獲得必要支持和保護。教委會也重申，學區的首要任務是為所有的學生，提供一個安全穩定的環境來學習和參加課外活動，希望所有社區能夠放心，教委會不會縱容成年人對學生的任何不當行為。