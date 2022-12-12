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LA Open單打八強賽 精彩激烈

記者王若然／洛杉磯報導
寇磊對戰王維，爭奪決賽名額。（葉安利提供）
寇磊對戰王維，爭奪決賽名額。（葉安利提供）

2022洛杉磯乒乓球公開賽（LA Open）11日進入第二天賽程，當天進行了精彩的單打比賽，單打的前八位選手一決高下，決出冠亞季軍。

下午約5時，八位選手開始了小組對決，分別是寇磊對戰澳洲選手林旭奇，張相晶對戰王維，馬金寶對戰波蘭選手Daniel Gorak，斯里蘭卡選手Udaya Ranasingha對戰周昕。其中寇磊是前八強中積分（USATT）最高的選手，有2864分，為頭號種子；周昕是美國國手，積分2756。這兩位所在的小組賽令人矚目。

截至下午7時，八位選手中脫穎而出的四位分別是寇磊對戰王維，周昕對戰馬金寶，兩組比賽的獲勝者將進行最終的決賽。值到本報截稿之前，冠亞軍尚未產生。但其中寇磊搭配王維在10日的男子雙打決賽中，以3比0比分擊敗對手陶文章、馬金寶組合，獲得了公開賽男子雙打冠軍。

因為八位選手的積分相近，實力相當，使比賽競爭激烈，十分精彩。最後八強選手均有獎金，其中冠亞軍可分別可獲得1萬和5000元獎金。

本屆洛杉磯乒乓球公開賽兩天賽程共有16項單打和雙打，除了公開賽，還有美國乒協認證的積分賽，從1350分到2350分不等。本屆大賽有240餘名選手參加，總獎金額近3萬元。洛杉磯世界日報亦為贊助單位之一。

賽事首席執行官葉安利表示，這是疫情以來的第一屆洛杉磯乒乓球公開賽。往年公開賽一般在勞工節前後舉辦，今年由於疫情的反覆，大賽委員會反覆調整比賽時間和場地，最終比賽如期舉辦。他說，這離不開委員會同仁的努力。

洛杉磯乒乓球公開賽2011年第一次舉辦至今，賽事逐漸擴大，每年邀請多位來自中國、台灣、亞洲、歐洲、中南美洲和美加等地的世界乒乓球名將來參加，其中不乏歷屆和現役奧運選手。隨著影響的增大，LA OPEN還在2018年獲美國乒乓球協會邀請主辦當年的國家排名賽，選拔奧運代表隊選手。

周昕對戰馬金寶，爭奪決賽名額。（葉安利提供）
周昕對戰馬金寶，爭奪決賽名額。（葉安利提供）

洛杉磯 疫情 奧運

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