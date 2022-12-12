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75歲徐永泰身手好 獲65歲組季軍

記者王若然／洛杉磯報導
右一和右二分別為李金禪和徐永泰，兩人組成雙打。（葉安利提供）
右一和右二分別為李金禪和徐永泰，兩人組成雙打。（葉安利提供）

2022洛杉磯乒乓球公開賽（LA Open）10、11日在洛杉磯市中心小東京的寺崎武道館（Terasaki Budokan）一連舉行兩天。在其中65歲及以上年齡組的比賽中，75歲的牛津大學經濟史博士徐永泰，奪得第三名的好成績。

在這場65歲及以上的比賽，第一名第二名得主分別為Gary Whiddon和劉明，不過兩人都剛過65歲，比徐永泰有體能上的優勢，75歲的徐永泰能獲得季軍實屬不易。徐永泰和另一位Sammy Lee並列第三名。

然而徐永泰能獲得季軍的好成績，也在「情理之中」。這位乒乓球資深愛好者，在台灣建國中學念書時就開始打乒乓球，一直堅持到現在。他回想1971年去英國牛津大學讀書的第一年，就贏得全校新生乒乓球比賽冠軍，當時也拉動了許多不同族裔的同學一起打球，十分快樂。

他曾從師前中國乒乓球隊知名球員張德英等大師。徐永泰指出，他目前還是堅持每周打兩次球，以球會友，結交了不少乒乓球愛好者。在這個圈子裡，不論政治背景，宗教信仰，大家秉持著一顆熱愛乒乓球的心，打成一片，成為好友。

徐永泰因熱愛乒乓球，十年前與幾個志同道合的好友共同發起LA Open，為LA Open創會主席，該項比賽此後每年越辦越大。徐永泰說，他是賽事首席執行官，要管理許多大賽事務，十分繁忙，本來沒想要參賽，更沒想過可以進前三名，這次是在好友葉安利的鼓勵下參賽，而且剛好在比賽前剛打了新冠疫苗，身體酸痛，體力上有些影響。

徐永泰說，打乒乓球多年，帶給他無數益處，包括與同齡人相比身體更健壯，頭腦靈活，以及保持體育的拼搏精神。乒乓球是他的愛好，在異國他鄉，更能平衡他的工作和學習壓力，讓生活更多姿多彩。

本次65歲及以上的比賽，共有十幾位選手參賽。徐永泰說，到了這個年紀仍堅持打球，可能一千個裡面也難有一個，這些選手都值得尊敬。其中一位八旬長者李金禪，是賽場上最年長的選手，他還與徐永泰配合打雙打，但未進前三名。

徐永泰說，舉辦LA Open的目的，不僅是賽事本身，更希望通過比賽鼓勵更多人堅持運動，愛上乒乓球。大賽會將每年的收入盈餘拿出來做慈善，包括捐款給兒童乒乓球比賽俱樂部，鼓勵孩子打球，取得好成績。孩子們不僅可以強身健體，還可以以好成績申請名校，可謂一舉兩得。

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