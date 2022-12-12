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鮮于慧愛乒乓 參加各級賽事

記者啟鉻／洛杉磯報導
來自武漢的選手鮮于慧曾參加美國公開賽。（記者啟鉻／攝影）
來自武漢的選手鮮于慧曾參加美國公開賽。（記者啟鉻／攝影）

在2022洛杉磯乒乓公開賽（ LA Open）賽事眾多參賽者中，女選手鮮于慧參加同年齡組比賽，但發揮不理想。她曾多次參加各級賽事都取得不俗成績，以往曾返回家鄉代表武漢市出賽，感覺很有成就感。

鮮于慧參加65歲以上年齡組比賽，因為發揮失常沒有進入名次。她站在比賽場地旁，望著比賽中的選手，似乎很失落。她說，自己平時比賽感覺都可以，這次沒有發揮好，期待下一次比賽會更好。

她說，自少年時從事乒乓球運動，無論在中國還是美國，她參加了很多各級賽事，算起來獲得的冠、亞軍及其它獎項也不少。她自30年前，從中國武漢市移民美國，從事過會計、工程師等工作。由於忙於生計，雖然很小就喜歡乒乓球運動，但因為工作忙一直沒有重拾愛好。15年前，待生活、工作都很穩定後，她想起兒時的乒乓球拍，感覺非常親切，於是決定再開始乒乓球健身。起初以為在南加州乒乓球愛好者不多，可一進入這個圈子，才知道有這麼多喜歡打乒乓球的華人，有的參加乒乓球俱樂部，而且數量愈來愈多。她也因此結識了不少球友。她自己通過長年從事乒乓球運動健身，無論反應速度和體力都很好。

鮮于慧說，疫情發生前，她也曾多次回國代表家鄉武漢市，參加各級比賽，獲得過團體亞軍，她作為海外華僑感覺很有成就感。2021年參加美國公開賽（US Open）賽事，她獲得同年齡組冠軍，還有在猶他州世界年長者運動會等都表現不俗。

武漢 健身 加州

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