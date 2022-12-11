蒙地貝婁大道 州府撥6000萬元 改善立交分隔路口安全

加州交通運輸委員會投票批准向聖蓋博谷政府聯盟提供6780萬元撥款改造事故高發路段。（SGVCOG提供）

加州 交通運輸委員會(CTC) 本周投票批准，向聖蓋博 谷政府聯盟 (SGVCOG) 提供6780萬美元的州府撥款，用於建設蒙地貝婁大道(Montebello Boulevard ) 立交分隔工程，提升社區的鐵路和公路交叉路口的安全。

這筆資金包括通過SB1貿易走廊增強計劃 (TCEP) 提供的4900萬元撥款，以及來自提案1B改善貿易通道基金 (TCIF) 的1880萬元加州債券基金，幫助聖蓋博谷政府聯盟提供該項目給承建商投標。

此外，加州交通運輸委員會還通過了2023年優先交通計劃(ATP)，撥款590.6萬元用於改進蒙地貝婁市的Greenwood Avenue 和 Vail Avenue 兩個鐵路公路交叉路口的自行車和步行安全。項目改進包括行人隔離帶和鐵閘、符合ADA標準的坡道、擴建的人行道、自行車停放區、新的交通信號燈以及升級的鐵路道口信號和標牌。

耗資1.908億元的蒙地貝婁大道立交分隔工程，要求建一條地下行車道，並在Olympic Boulevard建造一座新的鐵路橋和高架橋，避免火車與機動車碰撞事故，並減少交通擁堵。該項目還將包括改造Greenwood Avenue、Vail Avenue和Maple Avenue的鐵路和公路交叉路口的安全。蒙地貝婁大道平交道路口每天約有2萬1700輛汽車通過，但同時平均每天也被43列通行火車所阻隔，其中包括12列都市捷運（Metrolink）列車。根據聯邦鐵路管理局的記錄，最近十年內該十字路口發生了三起碰撞事故，造成一死一傷。

聖蓋博谷政府聯盟執行長 Marisa Creter 說，蒙地貝婁大道立交分隔工程和鐵路公路交叉路口的安全改造，將提高出行安全，並消除洛杉磯縣內聯合太平洋鐵路交叉口第二危險的惡名。