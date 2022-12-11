巴黎尚酒店品牌Mama Shelte 洛市中心將開新店

Mama Shelter 在洛杉磯的新酒店將在一樓開設餐廳。（KFA Architecture）

來自巴黎的時尚 精品酒店品牌Mama Shelter將在洛杉磯 市中心的時尚區（Fashion District）開設新店，將一棟空置辦公樓改造成一家酒店和餐廳。

該項目位於124 E. Olympic Blvd，前身是一棟7萬1000平方英尺的辦公樓，該辦公樓將被改造成擁有七層樓、共149間客房的酒店，並設有屋頂游泳池、頂層套房、屋頂酒吧和餐廳。停車場位於酒店下方和大樓西側的相鄰停車場。

Mama Shelter 2008年在巴黎成立，在好萊塢還擁有一家70間客房的酒店，該酒店配有餐廳和屋頂酒吧。Mama Shelter一直以時尚和現代的風格受到許多人的追捧。

洛杉磯市中心在新冠大流行後期努力反彈，特別是在其寫字樓領域，Cushman & Wakefield 的經理人Mike Condon Jr表示，出售空置辦公樓是洛杉磯市中心大流行後酒店市場的「關鍵轉折點」。他說，「許多專家認識到DTLA的生活方式和精品酒店，最近一直在創造業績紀錄。」

第三季度，Cushman & Wakefield報告稱，洛杉磯市中心的整體空置率為23%，空置面積超過600萬平方英尺。 相比之下，根據DCBID使用CoStar的數據，市中心的零售空置率在第三季度不到7%，在建面積接近100萬平方英尺。Condon稱，時尚區有望成為市中心下一個「it」微型市場。「酒店業是一種房地產產品類型，即使在經濟衰退時期也往往保持活躍。酒店業最大的優勢之一是它能夠每晚重新定價，使得投資 者能夠在當前資本市場動蕩的情況下跟上收購步伐。」