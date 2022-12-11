馬里蘭州劉明 獲65歲以上組男單亞軍

來自馬里蘭州乒乓好手劉明獲得同年齡組第二名。（記者啟鉻／攝影）

在2022洛杉磯乒乓球公開賽中，賽前被看好的來自馬里蘭州 的好手劉明在決賽中未能取勝，僅取得同年齡組第二名。

在參加65歲以上組選手中，劉明的積分最高，在其他參賽者看來，他完全有實力奪得同年齡組第一名。不過很遺憾，在決賽中發揮失常，未戰勝小組賽中的第二名西裔選手。劉明說，對手幾個發球犀利，很難應對。不過參加任何比賽，輸贏都很正常。

劉明年屆七旬，從馬里蘭州與太太趕來參加2022 LA OPEN 賽事。談起乒乓球健身 ，他表示，和許多選手一樣，也是從小喜歡。他是上海人，1985年來美國留學，從事電機工程學。20年前開始恢復乒乓球健身，參加當地由中國乒乓球退役國手組建的俱樂部學習。由於訓練方法得當，他進步很快，而且參加很多賽事，獲得冠軍也有十個左右。比如他去中國、日本、馬來西亞、韓國等地參加賽事，還有在美國參加US Open比賽。

即使在疫情 大流行期間，他也沒有停止乒乓球運動，他將家裡的地下室改成乒乓球室，娛樂健身不停歇。他不僅自己練習打乒乓球，還鼓勵周邊友人也加入這項運動。

劉明說，孩童時就應該有個愛好，比如乒乓球或其它運動，可以鍛鍊體力，比賽中鬥智鬥勇。乒乓球比賽非常講究技巧、球感和意志力。年長者打乒乓球對健身非常有益，但慎防運動受傷。