成大校友會200人出席 回顧年度精彩活動

南加州成功大學校友會10日在工業市慶祝第54屆年會，會長蔡瀚寬（右五）和校友代表及經文處和僑教中心官員合影。（記者張宏／攝影）

南加州 成功大學校友會（CKUAASC）10日在工業市慶祝成立54周年，現場有近200名校友和各界人士參加，成功大學校友基金會頒發2022年度獎學金。

會長蔡瀚寬表示，疫情 期間一些學長過世，今年年會安排了為他們默哀的環節。過去一年校友會舉辦了多種多樣和校友互動的活動，如燒烤聚會、橋牌比賽，加密貨幣和新冠疫情的兩場線上講座及參加國慶升旗等相關慶祝活動。這次年會成功大學校長蘇慧貞特別發來祝賀視頻，同時今年成大傑出校友韓光甫的公司產品獲得海外台商精品選拔金質獎，他本人正在台灣領獎，也發來視頻和大家分享特殊知識的主題。

他說，明年校友會活動會更加精彩，除了校友會的傳統活動，今年有一名新理事是藝術館館長，因此會和他們合辦藝術展，同時加強和校友之間的聚餐和聯繫，也會加強年長校友關懷的部分。

校友程東海表示，校友會橋牌賽籌備會在2018年到2022年五年連續舉辦了八場橋牌比賽，邀請了600人次來自全美八個州的華美橋牌好手。今年在美國橋牌協會(ACBL) 12月的會刊上還專門刊登其校友會的專版，嘉獎出色的表現。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處張正育副處長應邀出席，他表示，自己雖然是政大畢業，但他是高雄人，離成功大學很近，台南距離他家只有一小時車程。他上學的時代，南部唯一的國立大學就是成功大學，因此成功大學是當地小孩和家長的理想學校。他特別感謝校友會對辦事處的支持，今年7月成功大學和爾灣加大 （UCI）簽署了一個為期三年的學術交流合作協議，由外交部出資，加強雙方師生的交流。

基金會執行主任孫國泰（左二）和校友們在現場擔當義工。（記者張宏／攝影）

現場還為今年獎學金獲得者許嘉恩頒發獎學金，基金會執行主任孫國泰表示，獎學金是1000元，選拔標準主要是看學習成績和各方面的出色表現。值得一提的是今年有兩名校友為基金會捐款共計8萬元，一名是1951年畢業的校友劉健敏，他過世後由家人捐贈3萬元。另外一名是1962年畢業的校友俞立為基金會捐款5萬元，感謝他們的愛心和善心。

年會當天還有抽獎活動，獎品非常豐富，大獎是中華航空提供的機票，另外還有精彩的團體唱跳活動，場面熱烈。