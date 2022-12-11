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洛台美商會年會 為企業找商機

本報記者/洛杉磯報導
洛杉磯台美商會2022年會員大會12月10日舉行。（本報記者/攝影）
洛杉磯台美商會2022年會員大會12月10日舉行。（本報記者/攝影）

洛杉磯台美商會於10日（週六）上午在羅斯密市舉辦一年一度會員大會，回顧2022年度商會發展歷程，各部門報告了會務、計畫、財務、青商部活動等，以及選舉了2023年理事，共有27名理事當選，並於會員大會後召開2023年第一次理事會議改選會長及副會長。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境、總統府國策顧問楊信和田詒鴻、世界台灣總會名譽監事長林國彥和林基龍、北美洲台灣商會聯合總會第32屆總會長汪俊宇、洛杉磯台灣商會名譽會長顔樹洋和吳東昇、洛杉磯台美商會會長劉雅薇等人出席。

洛杉磯台美商會會長劉雅薇進行年度報告（本報記者/攝影）
洛杉磯台美商會會長劉雅薇進行年度報告（本報記者/攝影）

洛杉磯台美商會會長劉雅薇說，今年商會的最大目標和重點是企業板塊，在去年大會中介紹了12家企業，今年繼續對這些企業在年刊中進行了詳細介紹。劉會長表示，商會就是要尋找商業和商機，在這幾年疫情中，商會利用視訊的途徑，幫企業進行推廣和介紹，這是模式可以幫助商會更好的走向世界。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境出席洛台美商會年度會員大會 。（本報記者/攝...
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境出席洛台美商會年度會員大會 。（本報記者/攝影）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境發言稱，台美商會從一開始的30多位會員發展到幾百位會員，台美商會的凝聚力非常強，對於幫助會員投入商界、增進對當地企業的了解下了許多功夫。在過去一年來，兩位會長舉辦了許多企業參訪活動，非常值得稱讚。在台灣遭遇天災時，台美商會扮演了重要角色出錢出力，尤其在疫情中做出了諸多貢獻，在追求美國夢的同時，不忘初心，回饋美國社會，回饋台灣。黃處長補充，更難得可貴的是，台美商會自2000年起設立了青商部，帶來了新鮮血液。他很開心能看到這麼多年輕人帶來了新的概念，希望兔年再接再厲。

此外，企業推廣委員會在今年大會中，還特別介紹了五家公司，分別是美國泛宇集團（TransGlobal Holding Company）、華興保險（KCAL Insurance Agency）、台灣漪霖國際貿易有限公司（VCLA LLC）、中國信託銀行（CTBC Bank）以及美國許氏參業集團（Hsu's Ginseng Enterprises, Inc）。

洛杉磯台美商會會員們積極參與，座無虛席。（本報記者/攝影）
洛杉磯台美商會會員們積極參與，座無虛席。（本報記者/攝影）

洛杉磯台美商會 (Taiwanese-American Chamber of Commerce of Greater Los Angeles) 創會於1980年﹐迄今已歷四十寒暑﹐目前擁有400名各行各業精英會員。過去一年中，商會舉行了多樣而活潑的活動﹐包括開設台灣華語文學習中心、企業參訪支持海外台商精品展以及多個僑務活動等，希望在體現人道關懷精神的同時，在未來更能團結合作促進會員年輕化回餽社會。

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