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冰毒芬太尼吸食過量 青少年致死新禍因

記者王若然／洛杉磯報導
急診科醫師約翰（化名）。（視頻截圖）
急診科醫師約翰（化名）。（視頻截圖）

繼海洛因等藥物後，冰毒（meth）和芬太尼（fentanyl）席捲全美，從東海岸至西海岸都有大量使用這兩種藥物過量致死的案例。這兩種藥物為何會掀起新一輪全美藥物過量危害，又如何對青少年和年輕人造成威脅？少數族裔媒體聯盟（Ethnic Media Services）9日舉辦線上論壇，邀請專家進行了深入探討。

根據美國疾病管制與預防中心(CDC)的數據，在新冠病毒大流行期間濫用藥物致死案例增長；在2021年，全美有超過10萬人死於藥物過量，創下歷史紀錄，其中約7萬1000人的死因與使用合成藥物有關。洛杉磯縣也成為重災區，根據洛縣公共衛生局最新報告，該縣因芬太尼過量服用而導致的意外死亡人數五年內猛增1280%，從2016年的109人增加到2021年的1504人。

在此次論壇上，急診科醫師約翰（化名）與前洛杉磯時報記者、藥物濫用類新聞報導專家昆納斯（Sam Quinones）介紹了美國近幾年的藥物濫用問題。約翰介紹說，在2019至2020年間，海洛因鴉片類藥物盛行，當時只有少量芬太尼使用者。不過近兩年，芬太尼使用者數量猛增，其中一些人因為拿不到海洛因，只能吸食芬太尼，而有些人則是更喜歡芬太尼。

對於芬太尼掀起新一輪藥物過量的危害浪潮，約翰說，主要有兩點原因。一是與其他藥物如海洛因相比，同等劑量的芬太尼藥勁更大，兩者的使用單位不一樣，人們更容易吸食過量。其次，芬太尼使用起來藥效更快，但持續時間也更短，更容易讓人上癮。例如醫院在搶救昏迷的病人時，會使用芬太尼，見效快，不會讓病人的血壓降低。

昆納斯是毒品新聞報導的專家，2021年著有「芬太尼和冰毒時代的美國和希望的真相」（The Least of Us: True Tales of America and Hope in the Time of Fentanyl and Meth），他說，近年來美國這兩樣毒品氾濫，幾乎都來自墨西哥。昆納斯說，對於芬太尼上癮者，不會在乎到底這種藥的劑量是否科學，只要是芬太尼就會接受，很容易導致用藥過量。他認為毒品上癮也是當今遊民問題的主要原因之一。他說，一旦淪為遊民，就很容易在大街上接觸到芬太尼，而且就很難戒掉，造成惡性循環。

約翰說，冰毒成癮者的治療面對的一個挑戰是吸食者會有嚴重的幻覺症（Psychosis），大吼大叫，情緒崩潰，並且不承認是吸食冰毒所致。而相比下，鴉片成癮者也會產生幻覺，但他們可以意識到是吸食鴉片所致。因此，治療冰毒患者難度更大。

對於解決冰毒和芬太尼氾濫的方法，兩人一致認為政府應該建立專門的戒除機構，對成癮者進行嚴肅治療直至他們完全康復。不僅要在生理上治療，還要對成癮者進行心理輔導和毒品危害教育，從根本上解決問題。

前洛杉磯時報記者，藥物濫用類新聞報導專家昆納斯（Sam Quinones）。（視...
前洛杉磯時報記者，藥物濫用類新聞報導專家昆納斯（Sam Quinones）。（視頻截圖）

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