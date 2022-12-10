越南佛寺傳性騷 多名少女提控訴

嫌犯在該寺地位舉足輕重，並藉著信徒對自己的敬畏，胡作非為。（abc7截圖）

橙縣 聖塔安那（Santa Ana ）兩名女子疑在少女時期遭當地越南 佛寺八牙寺（Chùa Bát Nhã）僧侶性騷擾 ，造成心靈創傷。兩人將於下周正式對八牙寺提告，而此番提告也引發眾多受害者紛紛發聲加入訴訟。

受害者是兩名越南裔女性李蒂娜（Tina Le，音譯）和阮貴（Thy Nguyen，音譯），她們表示，準備提告時引發了許多信徒的共鳴，紛紛發聲表示自己有相同經歷。26歲的潘伊維（Ivy Pham）說，自己11歲時就曾遭一名年約50的僧侶襲胸、搓揉。當時的她因到佛前獻花，與母親暫時分開，沒想到嫌犯藉機上前對她下手。

回想起這段經歷，潘伊維痛苦的表示，自己彷彿還能感受到嫌犯的生殖器就貼在她背後，手在胸前上下游移。事後她也曾與長輩們溝通，換得的卻是讓她自行消化，別給佛寺丟臉等言詞。讓懵懂無知的她曾一度感到羞愧、丟臉。直至自己年紀稍大，潘伊維才將此事告知母親。母親隨即通報該寺住持向阮知（Thich Nguyen Tri，音譯）。換得卻是對方的不作為。讓母女倆人相當生氣，決定提出告訴。

在李蒂娜與阮貴提告後，兩名不願透露姓名的女性也主動接受電視ABC7採訪，表示自己也有相同經歷，稱該名僧侶曾多次藉著調整衣物的名義，在大眾面前襲胸。另名女性則稱，該名僧侶都藉著無人的時候，借機親她、抱她。自己也曾與長輩溝通，卻都被怒斥駁回。