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蒙市議會換屆 5人宣誓就職

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
蒙市新一屆市議會成員（記者朱敏梓╱攝影）
蒙市新一屆市議會成員（記者朱敏梓╱攝影）

蒙特利公園市（Monterey Park）市議會12月7日晚舉行換屆儀式，歡送四位在蒙市服務多年後卸任的官員，五位新當選的市議員及市府書記官、財務長宣誓就職。市議會大廳座無虛席，蒙市前任市長包括前加州49區眾議員伍國慶（Mike Eng)、蒙市前市長陳李琬若（Lily Lee Chen）和黃維剛（Anthony Wong）也在座，一起見證市議會交接典禮。

趙美心的代表為幾位卸任官員送上感謝狀（記者朱敏梓╱攝影）
趙美心的代表為幾位卸任官員送上感謝狀（記者朱敏梓╱攝影）
阿罕布拉學區資深教委甄銘新（ Bob Gin）為陳贊新(Peter Chan) ...
阿罕布拉學區資深教委甄銘新（ Bob Gin）為陳贊新(Peter Chan) （右一）和梁僑漢（Hans Liang）（左一）送上感謝狀（記者朱敏梓╱攝影）

當晚市議會歡送了四位卸任官員，分別是市議員陳贊新(Peter Chan) 和梁僑漢（Hans Liang）、書記官陳亮文（Vincent Chang）及財務長Joseph Leon，他們表示，很高興能在蒙市服務，感謝選民們給了自己機會，也非常感謝各位同事。卸任之後，也會繼續關注蒙市的發展，相信新一屆市議會將帶領蒙市發展得越來越好。在蒙市服務了長達15年之久的財務長Joseph Leon更是淚灑現場，稱非常感謝大家的支持和培養的友誼。

新上任蒙市財務長Amy Lee（記者朱敏梓╱攝影）
新上任蒙市財務長Amy Lee（記者朱敏梓╱攝影）

國會眾議員趙美心(Judy Chu)代表、加州49區眾議員方樹強（Mike Fong）代表、阿罕布拉學區資深教委甄銘新（ Bob Gin）等，洛杉磯縣估值官（Assessor）潘杰夫（Jeffrey Prang）、蒙市商會會長梁綺雲（Dora Leung）和蒙市警察協會代表等，為幾位卸任官員送上了感謝狀，感謝他們一直以來對城市和社區的貢獻。

之後在書記官的主持下，三名新當選市議員、一名市府書記官、一名財務長宣誓就職，其中有四名華裔，分別是第一區市議員黃泰平（Thomas Wong）、第五區市議員吳紹榮（Vinh T. Ngo）、第三區市議員Jose Sanchez、市府書記官Maychelle Yee以及財務長（City Treasurer）Amy Lee。

吳紹榮在前加州49區眾議員伍國慶見證下宣誓就職。（記者朱敏梓╱攝影）
吳紹榮在前加州49區眾議員伍國慶見證下宣誓就職。（記者朱敏梓╱攝影）

吳紹榮（Vinh T. Ngo）特別感謝一路以來給自己許多啟發和支持的榜樣們，自己競選市議員就是希望為社區和市民服務，自己將用承諾、責任為自己熱愛的熱區服務，讓蒙市在未來變得更強大、更安全、更美好。

黃泰平表示，自己很榮幸能領導和服務自己從小長大的城市和社區，蒙市讓像自己一樣的人獲得了安全的環境，接受優質的教育以及找到實現美國夢的機會。相信通過新一屆市議會成員及工作人員的努力，能夠為蒙市建設充滿活力和更光明的未來，為居住在蒙市的家庭和後代子孫，繼續提供追求和實現自己夢想的機會。

新任財務長Amy Lee表示，向每一位居民承諾，提供公共資金的安全，用於建設蒙市未來，也期待為社區服務和市議會工作，相信大家一起努力將會締造蒙市新傳奇。

加州主計長余淑婷為蒙市第一區市議員黃泰平（右)主持宣誓儀式。（記者朱敏梓╱攝影）
加州主計長余淑婷為蒙市第一區市議員黃泰平（右)主持宣誓儀式。（記者朱敏梓╱攝影）

眾議員 加州 警察

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