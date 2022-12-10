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林秀珍桌球俱樂部 協辦LA OPEN

記者啟鉻╱洛杉磯報導
林秀珍（右二）與乒乓球俱樂部部分成員。（受訪者提供）
林秀珍（右二）與乒乓球俱樂部部分成員。（受訪者提供）

12月10日開始的2022洛杉磯乒乓球（桌球）公開賽(LA Open)，林秀珍乒乓球俱樂部（Grace Lin Table Tennis Club )是協辦單位之一。創辦人林秀珍曾是中國乒乓球國手，她表示，俱樂部自LA Open於2011年開始舉行，一直都是協辦單位，多名成員入選美國國家隊，為社區普及乒乓球運動做出貢獻。

林秀珍的家鄉在中國福建，她從小就熱愛乒乓球運動。由於球技出眾，曾入選中國國家隊，在各級比賽獲獎無數。移民美國後，創辦了以自己名字命名的乒乓球俱樂部，致力於美國的華人社區，以及其他族裔群體推廣乒乓球運動。該俱樂部除了為LA Open的協辦單位之一，俱樂部的很多乒乓球運動愛好者也參加比賽，並多次獲得好成績，還曾參與公開賽，獲得雙打冠軍。

她表示，創辦俱樂部主要培養五歲至18歲乒乓球運動愛好者，成員超過300人，普通成員從四歲半至90歲。很多從俱樂部走出的優秀選手，在美國及美洲各級乒乓球比賽都有精彩表現。有20多人加入美國隊，參加北美洲比賽獲得單打雙打冠軍。2022年7月全美乒乓球青少年國家隊選拔賽，就有來自俱樂部的兩名年輕選手獲選，代表美國隊赴中美洲參加賽事。

林秀珍說，作為LA Open協辦單位之一，負責提供義工完成比賽場地布置工作。由於場地在比賽時間外，物業管理者需要向外出租給其他活動使用，所以義工們只能在正常出租時間外，等待到深夜布置安排，緊張工作持續至少三個小時。待完成布置工作，已經是次日凌晨時分，義工們為了LA Open比賽，從不叫苦叫累，弘揚體育精神值得褒揚。

2022年洛杉磯乒乓球公開賽於12月10日（周六）11日兩天在洛杉磯市中心小東京Terasaki Budokan寺崎武道館（地址：249 S. Los Angeles St. Los Angela, CA 90012）舉行。

洛杉磯 華人 移民

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