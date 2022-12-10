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來自台灣 UCLA教授蔡果荃 膺國家發明家新院士

洛杉磯訊
UCLA醫學院教授蔡果荃榮膺美國國家發明家學院院士。(受訪者提供)
UCLA醫學院教授蔡果荃榮膺美國國家發明家學院院士。(受訪者提供)

洛杉磯加州大學(UCLA)蔡果荃教授(Guochuan Emil Tsai)，12月8日被美國國家發明家學院(National Academy of Inventors，NAI)遴選為新科院士，表彰他的創新精神及多產的發明，在創造及增進人類生活品質、經濟發展和社會福利產生切實影響的積極貢獻，並邀請他出席明年6月在華府舉行的院士榮銜頒授典禮。

蔡果荃教授的主要研究領域為調控大腦NMDA系統對中樞神經的影響及相關腦疾病的治療，曾發表過100餘篇論文，並被引用次數近1萬5000次；他是首位提出調控大腦NMDA受體功能，能有助於治療諸多中樞神經系統疾病，開啟了腦部疾病治療新方向的醫學科學家。

蔡教授表示，「人體的生理和疾病複雜奧妙，大部分的疾病治療有限甚至沒有任何治療，腦部疾病猶甚。亟需不局限於現有的框架的創新發明。我們是在醫學發展的歷史中問適當的問題，站在巨人的肩膀之上找線索，多走一哩路，多是不可預期的發現。」展望未來，他表示，「我們將依此創新模式更推進一步，建立虛擬智慧治療(virtual intelligent care)的嶄新領域，與新藥並駕齊驅，回應憂鬱症及失智症方面迫切的健康需求。」

蔡果荃是來自台灣的國際知名神經科學家與腦疾病專家，曾受教於台灣的國立陽明交通大學醫學院、約翰霍普金斯大學醫學院神經科學研究所及商學院、波士頓麻州總醫院，臨床專業為成人及兒童青少年精神醫學。目前在UCLA醫學院教授精神醫學與行為科學，也是國立陽明交通大學的客座講座教授。

醫學 加州大學 UCLA

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