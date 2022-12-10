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致力慈善 幫幫忙基金會23年送出22愛心貨櫃

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
志工們穿著標誌性黃背心與黃敏境（左四）、與鮑潘曉黛（右四）合影。（記者張庭瑜╱攝影）
志工們穿著標誌性黃背心與黃敏境（左四）、與鮑潘曉黛（右四）合影。（記者張庭瑜╱攝影）

南加州公益慈善團體「幫幫忙基金會」創會會長鮑潘曉黛率領義工團隊，12月8日（周四）在洛杉磯華僑文教中心舉行「2022年度愛心貨櫃慈善救援工作成果說明會」，在肯定幫幫忙基金會全員一整年的辛勞付出之餘，也感謝所有愛心廠商慷慨捐輸物資。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境出席，肯定幫幫忙基金會過去三年來，在全球受新冠疫情肆虐，基金會對各國積極贈送大量醫療藥物、醫材用品和口罩消毒物資。幫幫忙基金會2000年由來自台灣的鮑潘曉黛在洛杉磯成立後，過去20多年藉由民間善心人士和廠商出錢出力出物資，集合裝置成一個個愛心貨櫃，航向中南美洲、非洲和亞洲地區的貧窮國家，賑濟遭遇天災意外和戰爭的受難人民，並透過中華民國外交部以及各地使館人員協助，落實愛心無國界的人道援助任務。

在幫幫忙基金會投入愛心行動的第23年，基金會已達成送出22個愛心貨櫃的目標，更積極推廣在各國建立職能訓練中心，做到「給魚吃更要教人釣魚」培養謀生能力。此外，美國國內受疫情影響，加上通貨膨脹危機，經濟受創造成失業人數增加，「幫幫忙基金會」向本地各族裔人士免費提供生活與防疫用品，多次投入發放服務，減輕民眾生活壓力。

黃敏境致詞感謝基金會過去多次以台灣名義協助各國。（記者張庭瑜╱攝影）
黃敏境致詞感謝基金會過去多次以台灣名義協助各國。（記者張庭瑜╱攝影）

鮑潘曉黛表示，很感謝中華民國政府和全球各地的外交人員，及各單位不遺餘力的提供協助，才能順利完成全年愛心任務，希望這股善的力量繼續傳播世界每個角落，也希望明年度能在美國境內幫助更多有需要的民眾。

黃敏境處長表示，幫幫忙基金會在過去20多年來協助了很多有需要的人群及國家，外交部也一直非常推崇該基金會的壯舉，也曾參與過其中不少活動，所以基金會今天這個成果是合情合理。很感謝幫幫忙基金會這些年一路走來的成就，並希望未來拋磚引玉，帶動更多人參與行善。

基金會在2022年達成以下幾項慈善活動，運送一個貨櫃衣物食品至受風災影響的災民、贈送消毒防疫用品給深受疫情影響的南美洲各國、贈送物資給受內戰影響的緬甸災民、幫助索馬利蘭大火災民眾重建家園，並成立職訓學校、救助斯里蘭卡難民、以「台灣電腦教室」名義在南美洲各國成立多所電腦職訓學校。

基金會捐贈物資非常廣泛，包括棉被、衣物、生活用品、兒童用品等。（記者張庭瑜╱攝影...
基金會捐贈物資非常廣泛，包括棉被、衣物、生活用品、兒童用品等。（記者張庭瑜╱攝影）

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