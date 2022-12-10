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加州當代藝術展 展出逾60幅畫作

記者張宏╱洛杉磯報導
美國加州當代藝術研究會日前舉辦第12屆藝術畫展，畫家王敏（Min Wang）、冰人、南林、黃灼沂等畫家60多幅畫作展出，展示加州畫家不同的繪畫風格和水平。（記者張宏／攝影）
美國加州當代藝術研究會日前舉辦第12屆藝術畫展，畫家王敏（Min Wang）、冰人、南林、黃灼沂等畫家60多幅畫作展出，展示加州畫家不同的繪畫風格和水平。（記者張宏／攝影）

美國加州當代藝術研究會日前舉辦第12屆藝術畫展，畫家王敏（Min Wang）、冰人、南林、黃灼沂、李躍雲、粟藝、Marvin Robinkowski等畫家60多幅畫作展出，展示加州畫家不同的繪畫風格和水平。

加州當代藝術研究會會長王敏表示，中國繪畫和書法藝術源自華夏悠久的文明歷史，形成得天獨厚的藝術風格，為人類文化譜寫光輝章節。舉辦書畫藝術展，是為了促進人們更好瞭解和交流中國書法繪畫藝術。這次展出作品有肖像油畫、水墨畫、國畫等多種題材，藝術家除華人外，還有其他族裔。

王敏從小受家庭熏陶學習繪畫，她的繪畫作品累計約600件，油畫、水彩、國畫、書法均有涉獵。她尤其擅長畫油畫和人物肖像，她的繪畫技巧與表現形式有獨特的風格。現場展示的她為南加華人社區僑領和知名人士畫的肖像，平時熟悉的人物在油畫上形象逼真，抓住形似和神似，引得不少到場祝賀的僑領紛紛拿著自己的肖像畫合影。

王敏的油畫「泊」和水彩畫「飛翔」、「彩蝴蝶」等畫作曾在美國藝術展榮獲一等獎，部分作品受到收藏家青睞。現場其他藝術家的作品也各具代表性，僑團代表孫偉、馬樹榮、魏林峰、陳紅，及Jacob T. Familoni、警方代表Matt Rodriguez等出席活動。

畫家王敏（右）和僑團代表孫偉拿著自己畫作合影。（記者張宏／攝影）
畫家王敏（右）和僑團代表孫偉拿著自己畫作合影。（記者張宏／攝影）

加州 書法 華人

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