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遊民升火恐釀災 民怨警消未重視

記者啟鉻╱河濱報導
消防人員到現場處理。（居民提供）
消防人員到現場處理。（居民提供）

近年來，南加內陸地區遊民日漸增多。不久前，河濱縣某華人較多城市居民爆料，一名無家可歸男子在居民住宅附近點火取暖，居民發現後報警，遊民逃跑後，再次返回。居民表示，警方說河濱市正驅逐遊民露宿，一些遊民會出現在市區，希望居民關注，避免遊民點火引起火災。居民抱怨，當地消防局並未意識到野火危險。

居民表示，日前，一名無家可歸男子晚上10時左右，在他家住宅前凹地點火。正巧居民外出遛狗，遊民見到居民後，趕緊將火熄滅，然後跳過圍欄跑掉。由於附近都是乾燥植被，一旦遇到明火，很容易發生野火，進而快速蔓延。居民認為情況比較危險，就報警求助。居民表示，消防局人員趕到後，似乎並沒有意識到野火潛在危險，或者認為這裡沒有發生火災，不必小題大作，甚至都沒有讓報警居民指引遊民點火的地點。

居民說，消防人員離開後，那個點火的遊民又一次返回，再次點火取暖。居民次日晨出門，看見遊民點燃木頭的灰燼，有的灰燼火炭似乎並沒有完全熄滅。居民表示，知道消防人員都很忙，但令人沮喪的是消防局並未將遊民在野外多植被的地方燃火，當成非常嚴肅的事情對待。於是再次致電消防局，得到的回答是，河濱市正在清除露宿遊民，這些遭驅趕的部分遊民會來到這個城市，出現在街路及市區公園，希望居民密切關注，留意避免任何可能發生的火災。

據統計，目前加州遊民近13萬人。內陸地區遊民總數4000餘人，其中聖伯納汀諾縣超過2100人，河濱縣2300多人。其中部分人晚間利用帳篷露宿在街頭或河岸旁。隨著冬季來臨，遊民生活尤其是夜間很艱苦，部分遊民已經到收容中心避寒。當地河濱市以外的其它部分城市市府，已經在社交媒體提醒民眾，遊民問題已令居民關注，部分遊民開始出現在商場、公園等公共場所，並隨意丟棄垃圾，引起居民不安。

華裔居民溫蒂表示，她所在城市華人較多，近年來遊民有所增多，有的在市區河岸邊紮營露宿。猜想遊民可能是從洛杉磯市轉移過來。作為華人居民很喜歡自己的城市，若是遊民過境，不要在城市逗留，還是可以容忍，但若在市區住下去，出入公共場合，就必需報警加以驅趕。但因為警力有限，現在治安案件多，警方也不太可能投入過多精力在驅趕遊民。前不久，曾有一名40多歲男遊民在她家前街停留，旁邊有一條狗，還有一箱啤酒。她擔心遊民喝酒鬧事，就撥打911報警。

她說，由於是非緊急事情，她報警就等了五分鐘，才與值班人員說上話。報警結束後還等了近20分鐘，才有警車到現場處理。

遊民生火的灰燼。（居民提供）
遊民生火的灰燼。（居民提供）
遊民丟棄物品。（居民提供）
遊民丟棄物品。（居民提供）

遊民 華人 加州

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