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LA Open開賽 高軍團隊協辦

記者啟鉻╱洛杉磯報導
高軍（右一）與青少年比賽選手及乒乓球愛好者在一起。（受訪者提供）
高軍（右一）與青少年比賽選手及乒乓球愛好者在一起。（受訪者提供）

2022 洛杉磯乒乓球（桌球）公開賽（LA Open）即將舉行，高軍乒乓球俱樂部（California Table Tennis ）是協辦單位之一。高軍是前中國乒乓球隊國手，也是美國國家隊主教練。她表示，作為協辦單位，會有來自俱樂部的優秀義工為賽事提供高質量服務。

高軍曾代表中國乒乓球國家隊參加無數次比賽，獎項拿到手軟，是國家隊主要隊員。上世紀90年代中期移居美國，加入美國國家隊，參加國際比賽，多次奪得單打、雙打及混雙冠軍。她自2016年開始至今，擔任美國乒乓球國家隊主帥。

高軍在2011年創辦乒乓球俱樂部，從成立至今，注重培養青少年乒乓球選手，同時也有不少乒乓球愛好者在她教練指導下，提高球技，並將俱樂部作為彼此交流，運動健身平台。高軍說，成員既有幾歲孩童，也有70至80歲長者。比如在LA Open賽事組委會裡，就有一位在她俱樂部打球健身的長者。有兩位年逾六旬長者在俱樂部長期打球，還曾獲得該年齡組世界元老盃雙打冠軍。

高軍乒乓球俱樂部曾走出代表美國隊參加倫敦奧運會選手，也有獲選青少年國家隊的隊員，成立至今超過十人加入美國乒乓球國家隊。他們參加世界錦標賽、泛美錦標賽、世界青少年錦標賽，世界青少年挑戰賽等各級比賽，均獲得不錯成績，為人生增加值得自豪的篇章。

高軍表示，她一直是LA Open協辦單位。這項比賽對俱樂部推動普及乒乓球運動，有很好激勵作用。每次賽事都會有俱樂部成員參賽奪得各年齡組冠軍，也有成員義工；這些義工非常優秀，為比賽做好服務，登記驗票核對號碼，為賽事成功舉辦發揮重要作用。

2022年洛杉磯乒乓球公開賽於12月10日（周六）11日兩天在洛杉磯市中心小東京Terasaki Budokan寺崎武道館（地址：249 S. Los Angeles St. Los Angela, CA 90012）舉行。

洛杉磯 健身 高球

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