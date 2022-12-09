洛縣希望城旅店落成 給癌友、家屬溫暖住家

希望城布里斯金希望村旅店落成。（City of Hope）

「希望城」（City of Hope）是美國最大的癌症 研究和治療機構之一，也是糖尿病 和其他危及生命的疾病的領先研究中心，本周開張了一座五層樓、擁有147間客房的旅店，並以捐贈者冠名為「布里斯金希望村（Judy and Bernard Briskin Hope Village）」，為接受艱難治療的患者和親屬提供一個溫暖的住家。

布里斯金家族最近向「希望城 」捐贈一份重要禮物，用於建造一座新旅店，以及資助各種當前和未來的研究項目。「布里斯金希望村」的住宿面積，是該園區之前提供住宿設施的3倍多，室內面積11萬5000呎，包括116間康復房間供患者居住，27間標準客房接待醫療專業人士、訪問學者和貴賓等，15套連通門的房間及四間單臥室套房供患者和家屬暫住。旅店座落於園區西北角，距離希望城的病患護理設施只有很短的班車車程。

希望之城首席執行官羅伯特斯通（Robert Stone）說，「新旅館 證明了我們以病人為中心的宗旨，在病人和家人最需要的時候讓他們在一起。」

癌症中心希望城旅店迎客區。（City of Hope） 希望城旅店休息室。（City of Hope）

捐贈者Judy Briskin說：「我們的合作夥伴關係深深植根於希望城的尖端研究和療法，為全世界患者帶來挽救生命的治療方案，並為他們所愛的人帶來積極的安慰。」

由於許多病人可能正在經歷癌症治療的副作用，因此旅館的設計旨在營造一種支持性、培育性的氛圍，簡單、柔和的視覺圖案營造出舒緩的環境。藝術品的裝飾旨在反映周圍聖蓋博山脈的色彩來提升和激發靈感，以創造一個平靜的修養場所。

希望城旅店公共區。（City of Hope）

希望村為正在「希望城」接受治療、並且需要根據臨床標準與護理團隊保持密切聯繫的病患們提供住宿，但病人不會在旅館內接受治療。其他入住者包括「希望城」的國內外貴賓，但優先考慮需要緊急住宿的患者。一樓設有接待國際患者並為他們的護理提供協調服務的辦公室。多語言的接待人員和專業團隊管理國際患者獨特的需求，彌合語言障礙並提供文化上適當的支持。