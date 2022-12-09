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iTaiwan Foods進駐羅蘭岡 16日搶先試吃 明年1月開幕

記者江碩涵／羅蘭岡報導
iTaiwan Foods羅蘭岡店將於本月16至18日安排台灣嘉義「民雄金桔」商品試吃活動，也替新店開幕助跑。（記者江碩涵／攝影）
iTaiwan Foods羅蘭岡店將於本月16至18日安排台灣嘉義「民雄金桔」商品試吃活動，也替新店開幕助跑。（記者江碩涵／攝影）

南加羅蘭岡（Rowland Heights）一直是華人聚集重鎮，不少知名店家都開在這區，吸引更多願意展店到南加的品牌廠商進駐。來自北加州的iTaiwan Foods明年1月7日將在羅蘭岡開幕，這間店不僅是iTaiwan Foods首家實體店，同時也宣示進軍南加最繁榮商圈的企圖心。

iTaiwan Foods來自北加州矽谷，創辦人Anthony Wu原本在矽谷半導體科技業工作了十年，發現矽谷華人購物需求強，台灣人又特別鍾情於台灣商品，於是他毅然決然離開科技業，一腳跨入了食品貿易商，沒想到疫情期間華人購買力大增，也讓iTaiwan Foods事業從矽谷拓展至南加，且即將於2023年1月7日開幕羅蘭岡新店，這也是iTaiwan Foods首間非概念店的實體店面。

未來iTaiwan Foods每家分店門市都會有各自不同的特色地標牆面，讓消費者...
未來iTaiwan Foods每家分店門市都會有各自不同的特色地標牆面，讓消費者可以蒐集、打卡。（iTaiwan Foods提供）

iTaiwan Foods南加團隊表示，非常看好南加的消費市場，自從去年以來南加的購物消費力相當強烈，業績也蒸蒸日上，iTaiwan Foods選在S Nogales St.和Colima Rd.交叉口的廣場作為據點，主要也看好同個廣場內有多家亞洲美食店家，如台灣牛肉麵店、台式麵包店、手搖飲、BBQ燒烤等，可以藉由多個台灣店家互相拉抬加持，讓廣場更具有台灣特色，達到群聚的商業效應。

iTaiwan Foods南加羅蘭岡店內將陳列一個非常具有台灣意象的「網美牆」，...
iTaiwan Foods南加羅蘭岡店內將陳列一個非常具有台灣意象的「網美牆」，主題是迪化街的風景。（iTaiwan Foods提供）

iTaiwan Foods南加團隊表示，羅蘭岡店面有特別的裝潢布置，除了特設木質地板、設計師打造的精緻裝潢外，更特別的是會陳列一個非常具有台灣意象的「網美牆」，網美牆上繪製不同的特色台灣地標，來客能站在前方合照留念。而羅蘭岡店主打的是台灣知名年貨大街—迪化街的街頭美景，未來每家分店門市都會有各自不同的特色地標牆面，讓消費者可以蒐集、打卡。

羅蘭岡店開幕後，除了陳列台灣食品外，也將陳列「試吃餐車」，每周六固定提供精選主題的試吃活動，在明年1月正式開幕前，iTaiwan Foods將於本月16日(周五)至18日安排台灣嘉義「民雄金桔」商品試吃。這也是羅蘭岡店（地址：1734 Nogales St., Rowland Heights, CA 91748）開幕前的暖身助跑活動。

iTaiwan Foods表示，選擇民雄金桔主要原因是具有台灣嘉義的代表性，且這次的商品有金桔酥、金桔醬與金桔乾，無論是送禮、自用都合宜，且金桔醬與金桔乾可以透過簡單的料理加工，變成非常美味的沾料與醬料。

iTaiwan Foods在南北加州的臉書社團中，擁有1萬6000多粉絲，自2021年起分別在北加州灣區及南加州洛杉磯各開一間概念店，羅蘭岡店將是第一間非概念實體店，而第二間則會開在同樣華人聚集的北加州北聖荷西，未來將持續開發全美業務，持續推廣台灣商品。

南加 羅蘭岡 加州

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