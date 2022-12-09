鄧嘉猷宣誓就職鑽石吧市議員 努力兌現競選承諾

鑽石吧市第四選區獲選華裔市議員鄧嘉猷（右）宣示就職。（受訪者提供）

鑽石吧 市獲選為市議員的華裔 鄧嘉猷（Chia Yu Teng）日前宣示就職。他表示，作為市議員第四選區民選代表，不僅關心該選區事務，更要從城市發展角度，有整體城市發展的眼光。他認為，由於市區房價 過高，居民中年輕人比例漸漸減少，需要採取辦法，讓更多年輕人進駐，才能讓城市繁榮和充滿活力。

鄧嘉猷是醫師，他表示很感謝選民的支持。他說，上任後最重要的是要兌現競選承諾，會注重改善城市交通問題。針對有居民反應，所在街區常有車輛速度過快情況，他希望在這些容易超速的街路安裝限速裝置，可以解決居民對交通的困擾，保障生命安全。同時，社區安全關係到千家萬戶，需要在市區加強治安巡邏，要建立健全義務巡邏制度。

他表示，為了繁榮鑽石吧，市區要規畫建設市中心項目，將多個商業區整合，並規畫建設商住混合高密度住宅區，形成一個嶄新的商業區。今後的市區建設，會考慮為城市留下更多公共空間，減少對自然地使用需求，所以有必要建設人口較集中的高密度住宅區。由於城市房價過高，很多年輕人才無法承擔過高房價，導致市區年輕人逐漸流失。所以若建設高密度住宅，可以吸引更多年輕居民進駐，促使城市更加繁榮增強活力。此外，任職期間，他會積極推動市中心建設項目，並一一落實。

他表示，雖然身為醫師白天工作很忙，但作為民選代表的「新鮮人」，會努力規畫好時間，迎接各種挑戰；積極傾聽民意，並將居民建議反應和落實，不辜負選民希望。