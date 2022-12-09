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南加僑領楊信 贈關島大學60萬

洛杉磯訊
駐關島辦事處陳盈連處長（中）、關島大學資深副校長暨教務長Anita Borja Enriquez（左二）、關島大學基金會執行主任Katrina T. Perez（右二）、關島大學亞太區資深聯絡主任陳冠儒博士（左一）、關島大學亞太區副資深聯絡主任劉正宏博士（右一）會後合影。（讀者提供）
駐關島辦事處陳盈連處長（中）、關島大學資深副校長暨教務長Anita Borja Enriquez（左二）、關島大學基金會執行主任Katrina T. Perez（右二）、關島大學亞太區資深聯絡主任陳冠儒博士（左一）、關島大學亞太區副資深聯絡主任劉正宏博士（右一）會後合影。（讀者提供）

駐關島辦事處、關島大學及楊信家族基金會，在關島時間12月8日上午舉行瞭解備忘錄視訊簽約典禮，在駐關島辦事處陳盈連處長兩年來在關島及洛杉磯兩地奔走下，終於促成楊信家族基金會主席兼總裁、總統府國策顧問楊信，慨贈60萬美元供關島大學成立「亞太研究中心」（Asia Pacific Center），推動台灣與密克羅尼西亞地區研究交流，並為關島大學首筆私人最大捐款，該校也盛讚陳盈連處長不遺餘力推動對關島教育的貢獻。

楊信為南加著名的成功企業家，目前是楊信家族基金會主席兼總裁，並為中華民國總統府國策顧問。他在1985年移民美國，當年面對語言文化不同的陌生環境，還要扛起教育子女的重責大任。如今創業有成，長期關心年輕學子教育資源，體恤台灣學生赴外求學辛勞，本次慷慨捐贈60萬美元，將提供獎助學金供台灣研究生及大學部學生到關島大學進修、以及促進台灣及關島師生雙向研習交流。

簽約典禮出席貴賓包括駐關島辦事處陳盈連處長、駐洛杉磯辦事處教育組藍先茜組長、楊信國策顧問、關島大學資深副校長暨教務長Anita Borja Enriquez、關島大學基金會執行主任Katrina T. Perez、關島大學亞太區資深聯絡主任陳冠儒博士、以及關島大學亞太區副資深聯絡主任劉正宏博士等。

陳盈連處長表示，駐關島辦事處在2020年10月復處以來積極推動本次捐贈，歷經兩年終於有幸見證台灣與關島建立高等教育合作里程碑，推動關島大學成為密克羅尼西亞地區的台灣研究重鎮。

楊信國策顧問說明，台灣人才在全球各地發光發熱，教育資源為國家發展重要推手，他也因此相當重視年輕人的人才培育，未來也將持續秉持十年樹木、百年樹人的精神，協助台灣跟關島師生進行教學及研究交流。

視訊簽約典禮出席貴賓合影，楊信家族基金會主席兼總裁楊信（右上角相片的右一）上線參...
視訊簽約典禮出席貴賓合影，楊信家族基金會主席兼總裁楊信（右上角相片的右一）上線參加。（讀者提供）
駐關島辦事處陳盈連處長（右）與關島大學資深副校長暨教務長Anita Borja ...
駐關島辦事處陳盈連處長（右）與關島大學資深副校長暨教務長Anita Borja Enriquez會後合影。（讀者提供）

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