潘杰夫就任洛縣估值官 3華裔市長出席

洛杉磯縣估值官潘杰夫（右）宣誓就職儀式在蒙特利公園市政廳舉行。（記者丁曙／攝影）

連任成功的洛杉磯 縣估值官（Assessor）潘杰夫（Jeff Prang），12月8日上午在華人 過半的蒙特利公園（Monterey Park）市政廳議事堂宣誓就職；聖蓋博谷至少三位華裔 市長及十多位華裔民選官員出席祝賀，表達支持和加強合作的意向，希望重視華人聲音惠及亞裔社區。

潘杰夫今年6月初選已獲得超過50%選票，直接當選連任，11月8日複選因此被取消。他2014年首度當選洛杉磯縣估值官，並於2018和2022年連任。

洛杉磯縣第27任估值官潘杰夫在主題演講中，強調已取得的成就及未來的挑戰。他說：「我們已經完成四年前設定的許多任務，證明估值官辦公室是一個員工和公眾都可以引以為豪的機構。隨著我們完成辦公室的技術創新，為公共服務帶來新的願景，並繼續致力於為洛杉磯縣人民服務，我對未來四年將會發生的事情感到興奮。再次受到洛杉磯縣選民委託，深感榮幸再次擔任你們的估值官，並且從我今天的宣誓儀式開始了自己的第三個任期。」

潘杰夫最近對2022年估值名單進行認證，登記資產總淨值比上一年增長了創紀錄的1220億美元（或6.95%），達到1.89萬億美元。

東道主、蒙市市長羅霈霆致詞表示，潘杰夫管理一個超過1400名員工組成的部門，他於2014年首次當選，實施了植根於公平和問責制的最嚴格的道德標準。

出席就職儀式的還有亞凱迪亞市長鄭博仁、鑽石吧市長周柏華，現任及卸任市議員及教育委員，包括饒影凡、黃泰平、吳紹榮、王愛琳、鄧嘉猷，梁僑漢、陳亮文，吳孟臻、甄銘新、黃趙企晨等人。