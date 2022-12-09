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潘杰夫就任洛縣估值官 3華裔市長出席

記者丁曙／蒙特利公園市報導
洛杉磯縣估值官潘杰夫（右）宣誓就職儀式在蒙特利公園市政廳舉行。（記者丁曙／攝影）
洛杉磯縣估值官潘杰夫（右）宣誓就職儀式在蒙特利公園市政廳舉行。（記者丁曙／攝影）

連任成功的洛杉磯縣估值官（Assessor）潘杰夫（Jeff Prang），12月8日上午在華人過半的蒙特利公園（Monterey Park）市政廳議事堂宣誓就職；聖蓋博谷至少三位華裔市長及十多位華裔民選官員出席祝賀，表達支持和加強合作的意向，希望重視華人聲音惠及亞裔社區。

潘杰夫今年6月初選已獲得超過50%選票，直接當選連任，11月8日複選因此被取消。他2014年首度當選洛杉磯縣估值官，並於2018和2022年連任。

洛杉磯縣第27任估值官潘杰夫在主題演講中，強調已取得的成就及未來的挑戰。他說：「我們已經完成四年前設定的許多任務，證明估值官辦公室是一個員工和公眾都可以引以為豪的機構。隨著我們完成辦公室的技術創新，為公共服務帶來新的願景，並繼續致力於為洛杉磯縣人民服務，我對未來四年將會發生的事情感到興奮。再次受到洛杉磯縣選民委託，深感榮幸再次擔任你們的估值官，並且從我今天的宣誓儀式開始了自己的第三個任期。」

潘杰夫最近對2022年估值名單進行認證，登記資產總淨值比上一年增長了創紀錄的1220億美元（或6.95%），達到1.89萬億美元。

東道主、蒙市市長羅霈霆致詞表示，潘杰夫管理一個超過1400名員工組成的部門，他於2014年首次當選，實施了植根於公平和問責制的最嚴格的道德標準。

出席就職儀式的還有亞凱迪亞市長鄭博仁、鑽石吧市長周柏華，現任及卸任市議員及教育委員，包括饒影凡、黃泰平、吳紹榮、王愛琳、鄧嘉猷，梁僑漢、陳亮文，吳孟臻、甄銘新、黃趙企晨等人。

洛杉磯縣政委員會主席韓珍妮、檢察長賈斯康等政要也出席， FOX 11「洛杉磯您好」（Good Day LA）主播 Bob DeCastro擔任司儀，格倫岱市書記官Suzie Abajian 博士領讀誓詞，數百位各界代表坐滿了蒙市市政廳議事堂。

東道主、蒙市市長羅霈霆致詞，歡迎潘杰夫來蒙市舉行洛縣估值官就職儀式。（記者丁曙／...
東道主、蒙市市長羅霈霆致詞，歡迎潘杰夫來蒙市舉行洛縣估值官就職儀式。（記者丁曙／攝影）
聖蓋博谷地區十多位華裔民選官員到場祝賀洛杉磯縣估值官潘杰夫就職。（記者丁曙／攝影...
聖蓋博谷地區十多位華裔民選官員到場祝賀洛杉磯縣估值官潘杰夫就職。（記者丁曙／攝影）
洛杉磯縣政委員會主席韓珍妮（左）向洛杉磯縣估值官潘杰夫（右）頒贈賀狀。（記者丁曙...
洛杉磯縣政委員會主席韓珍妮（左）向洛杉磯縣估值官潘杰夫（右）頒贈賀狀。（記者丁曙／攝影）

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