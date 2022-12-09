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專家：染新冠有藥治 能減少住院死亡

記者劉子為／洛杉磯報導
研究表明Paxlovid藥物能有效治療新冠，但需謹遵醫囑。（路透）
研究表明Paxlovid藥物能有效治療新冠，但需謹遵醫囑。（路透）

自步入冬季，又逢節假日多人群聚集，美國的新冠病例又開始激增。好消息是，目前已經有藥物能有效地治療新冠，幫助感染者快速恢復陰性。研究表明，接受藥物治療還能降低長新冠的危害性。

12月8日，少數族裔媒體聯盟（Ethnic Media Services）邀請多名醫學衛生界的專家，一起在線上會議探討如何應對當下升溫的新冠疫情，以及什麼樣的治療最有效。專家們同時探討了老年人該如何治療、互聯網對治療新冠的幫助、以及偏遠地區的醫療情況等。

加州公共衛生局 （California Department of Public Health） 人口健康主任阮博士（Dr. Rita Nguyen）表示，當下應對新冠有四大舉措：戴口罩、做檢測、打疫苗、接受治療。但很多人只做了前三項，在接種完疫苗後放鬆警惕，得新冠後只居家隔離，而不接受治療。

阮博士強調，藥物治療十分重要，它能有效地預防住院和死亡，這些藥物包括：Paxlovid、Molnupiravir、 Remdesivir。研究數據表明，Paxlovid藥物在過去一年避免了1600至4萬8000例的住院和4800至1萬例的死亡。

目前，Paxlovid藥物免費，無論患者是否有醫保。但使用藥物前應先諮詢醫生，醫生會根據個人情況決定開什麼藥和劑量多少。Paxlovid藥物有使用門檻，比如有膽固醇疾病的患者就不適合服用該藥。

阮博士表示，接受藥物治療對於50歲以上、沒接種疫苗、有基礎疾病（如高血壓）的新冠病患十分重要，能降低長新冠的危害，也減少復發的可能。

加州耆老服務局（California Dept. of Aging）顧問卡尼奧博士（Dr. Wynnelena Canio）表示，老年人受新冠影響更大，死亡率高，且病後容易有併發症。老年新冠患者也可嘗試抗病毒療法，首先應積極求醫，遵守醫囑。

熟悉偏遠地區醫療情況的貝恩斯博士（Dr. Jasmeet Kaur Bains）指出，偏遠地區的醫療設施和服務還不健全，往往要兩三個月才能找到醫生。她建議設置更多疫苗接種點，提供不同語言的醫療服務，才能有效抑制偏遠地區的疫情。

特納博士（Dr. Daniel Turner-Lloveras）則指出，不熟悉網路和數位科技的患者會更脆弱，因為很多訊息和治療途徑需要從網路獲得。他建議熟悉網路的年輕人多幫助不熟悉網路的老年人，鼓勵大家多接觸數位科技。

阮博士講解新冠的治療方法。（會議截圖）
阮博士講解新冠的治療方法。（會議截圖）

疫苗 加州 疫情

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