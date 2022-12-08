好萊塢山民宅「開門見獅」 愛犬嚇呆

狗狗看見山獅的那一刻「石化」了。（視頻截圖）

洛杉磯 市好萊塢 山（Hollywood Hills）的一位狗主人，12月6日傍晚正準備帶著他的狗出門散步，怎料打開家門就撞見一隻獅子注視著他們。狗狗見狀瞬間「石化」，既沒有吠叫，也沒逃跑，只是「呆呆」地與山獅對視。

視頻來源：受訪者/ 記者趙健後製

監控錄像顯示，這隻身形龐大的山獅正在院子裡悠閒地「散步」，步伐淡定。從黑夜中的攝像監控可以清晰的看到這隻山獅的眼睛發出的亮光。恰好此時房子的主人帶著他的狗狗從車庫出來，狗狗在看到山獅的那一刻直接原地楞住。

據狗主人描述，這隻山獅距離他只有六呎，當時狗狗突然就不走了，也不敢發出任何聲音停在原地。 狗主人見狀立刻帶著狗狗走進旁邊的車道，並盡可能地製造噪音，最終嚇跑山獅。

好萊塢山近日頻頻有山獅出沒，上月底一隻外出散步的小狗剛剛慘被咬死，如今山獅又潛入居民後院。當地居民稱，已經見過好幾隻山獅在附近出現。

加州 魚類和野生動物局（The California Department of Fish and Wildlife ）表示，每年會收到數百份山獅目擊報告，但很少有人受到威脅。山獅的本性是躲避人類，主動攻擊的情況極為罕見。遇到山獅應保持冷靜，不要逃跑，因為逃跑可能會觸發它們追逐，或追殺的本能反應。正確做法應該是製造噪音，並通過揮動手臂或外套，讓自己的身形看起來更大。