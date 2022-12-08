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LA乒乓球公開賽 疫後首開戰

洛杉磯訊
2022洛杉磯乒乓球公開賽即將在小東京拉開帷幕。（主辦單位提供）
2022洛杉磯乒乓球公開賽即將在小東京拉開帷幕。（主辦單位提供）

2022年洛杉磯乒乓球公開賽（LA Open），將於12月10日（周六）在洛杉磯市中心小東京Terasaki Budokan寺崎武道館（地址：249 S. Los Angeles St. Los Angela, CA 90012）拉開帷幕，上午11時30分開幕儀式。這項為期兩天的比賽，經由美國乒乓球協會認證評定為三星級，今年公開賽組好手雲集，包括全美頂尖高手及奧運選手，可望讓乒乓球迷看得過癮。

籌備會主席劉龍軍表示，一年一度的洛杉磯公開賽是美國乒壇盛事，經過多年努力，歷屆公開賽已奠定基礎，每年來自亞洲，歐洲，南美洲包括北美各地的球員共襄盛舉。主委會力爭將這項深受亞裔喜愛的乒乓球比賽推廣到美國主流運動行列。

創會主席徐永泰指出，在經歷2020以來的新冠疫情肆虐後，洛杉磯公開賽終於要恢復比賽，作為美國最激動人心的乒乓球錦標賽之一，將一如既往，組委會將全力以赴克服所有挑戰，完成使命。他感謝所有捐助者和贊助廠商，也感謝所有組委會成員和志工團隊所做的出色工作。「如果沒有大家支持，堅持，和無私的承諾，這項賽事就不會持續進行十年」。

徐永泰表示，因疫情反覆不定，主委會盡可能縮小比賽規模，但報名人數還是非常踴躍，預計約 250 名世界級選手為獎金、獎杯和樂趣而競爭。 據報名統計，20餘名選手評分超過2500，將參加各類單雙人項目比賽。

籌備會首席執行長葉安利指出，報名已經截止，今年公開賽組好手雲集，全美頂尖高手及奧運選手紛紛報名參加，高手搶灘爭奪公開組單打冠軍萬元獎金。

已確認前來參賽的選手，有前烏克蘭國家隊員寇磊，移居美國後排名登頂；周昕為現役美國國家代表隊；馬金寶曾於2018年獲得洛杉磯公開賽亞軍；Daniel Gorak 前波蘭國手，移民美國定居佛羅里達州；王偉定居美國前代表西班牙國家隊，是中國河南省隊出身；張相晶現執教於南加州橙縣乒乓球俱樂部，近年來參加多項比賽獲得佳績；張凱現役美國國家代表隊，參加國際比賽經驗豐富。前斯里蘭卡國家隊員Udaya Ranasingha，還有北加州教練級球員陶文章和田野等灣區高手揮軍南下。

另外，值得關注的是，來自澳洲的三位頂尖球員楊端翊、林旭奇和李晨星，他們都是悉尼乒乓球俱樂部教練級球員，代表澳洲參加各項國際比賽，實力不容小覷。公開組各選手的球技積分都在2700上下，實力平均，高手過招賽事勢必精彩，屆時洛杉磯廣大的乒乓球迷就有福氣來觀賞高水平的比賽。

葉安利指出，比賽除了爭取高額獎金，也可以累積經驗，讓年輕球員有多一點磨練機會。他鼓勵各地華人的乒乓球同好，與球迷們踴躍觀看各項比賽。切莫錯過已進入倒數歷屆美國公開賽冠軍黄霖等好手，也將嚴陣以待全力應戰。

與過去一樣，本屆公開賽除了獎金一萬元的公開組外，還特別設置許多不同年齡層及按球技分組的賽事，比賽分16組，總獎金近3萬元。過去九屆公開賽均吸收了八百多人次參加約兩千場比賽，觀眾人數超過兩千人。

世界知名的JOOLA桌球器材製造商將提供本屆比賽專用球桌，乒乓球以及其他相關的器材及用品。

有關比賽日期，賽程，獎金，門票詳情，可瀏覽查詢洛杉磯乒乓球公開賽官方網站： www.laopentt.com。

洛杉磯 加州 澳洲

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