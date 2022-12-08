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台灣會館 提供「聖誕老公公信箱」服務

洛杉磯訊
大洛杉磯台灣會館推出「聖誕老公公信箱」服務。（台灣會館提供）
大洛杉磯台灣會館推出「聖誕老公公信箱」服務。（台灣會館提供）

在現今資訊科技發達的社會，許多孩童與父母近距離溝通和互動的機會越來愈少，因此大洛杉磯台灣會館提供「聖誕老公公信箱」服務，希望讓有十歲以下年幼兒童的家庭在聖誕佳節期間更能闔家歡樂。此舉不僅能增進家庭親子關係，也讓兒童藉機練習寫作表達能力。

「聖誕老公公信箱」服務，能讓小孩子們學習把想法寫在給聖誕老人的信上，信中內容再經由會館轉達給孩子們真正的聖誕老人們，暨兒童的父母及法定監護人。

有興趣參加的家長須先於網上登記 https://shorturl.at/adVY0 ， 並在登記過程中提供會館轉載聖誕老公公信件所需資訊（電郵地址，建議檔案密碼等），之後再下載會館提供的聖誕老公公信箱專用信紙，以供孩童們寫信給聖誕老公公。

台灣會館計畫未來每年都提供此項服務。今年收件時間是即日起至12月18日。如要登記參加或獲取相關資訊，可上網到活動登記表格查詢： https://shorturl.at/adVY0 。如有任何問題可向大洛杉磯台灣會館以下列方式洽詢：電郵 [email protected]，電話 626-307-4881，或網址 www.taiwanter.org 。

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