孫振傑創紀錄 亞市首位華裔消防局長

孫振傑（後排中）和妻兒父母一起慶祝這個特別時刻。（記者張宏／攝影）

亞凱迪亞市（Arcadia）消防局7日舉辦新一任華裔 消防局局長孫振傑（Chen Suen）就職典禮，孫振傑為亞市消防局服務18年，擔任過各項職位，如今成為亞市歷史上首位華裔消防局局長。

亞市消防局7日熱鬧非凡，新上任的市議員們全體出席，對孫振傑就職表示支持。孫振傑的父母和妻子、兒女都全體出席，共享光榮時刻。亞市新任市長鄭博仁在開場發言時表示，評價一個城市好壞最重要的指標是什麼？相比市府、房價和居民，最重要的是警察和消防員的力量。消防員是一個危險辛苦的工作，在疫情最嚴重的時候，所有人都能待在家裡，但是消防員不能。亞市以有這樣的消防員為榮，尤其是作為華人 人口比例超過60%的城市，出現第一個華裔消防局局長是非常值得慶祝的事情。

當講到父母當年帶著一歲的他舉家從台灣移民美國時，他忍不住流下眼淚，父親為他遞上紙巾。（記者張宏／攝影）

孫振傑對家人、同袍和亞市市府經理Dominic Lazzaretto表示感謝，他經過18年的消防員職業生涯後，又登上一個新的里程碑。當講到父母當年帶著一歲的他舉家從台灣移民美國時，他忍不住流下眼淚。他說，那時父母身上只有600元，住在艾爾蒙地一個小公寓裡，為了追求美國夢培養下一代，父母在一家汽車旅館（Motel）裡辛勤工作，節儉度日，親力親為。後來搬到亞市，如今他已在亞市居住了34年。

孫振傑的父母為兒子的成就感到驕傲。（記者張宏／攝影）

當他在父親的建議下參加消防員培訓時，母親充滿擔憂，因為消防員是一個危險和充滿不確定性的工作。而在他那個年代，華人做消防員的少之又少。但是他當時就立志成為一名華裔消防局局長，如今夢想成真。這背後有家人和同袍的無限支持，尤其是妻子，承擔了大部分育兒的工作，在大家度假慶祝節日的時候，他因為工作經常缺席。因為妻子的理解和鼓勵，他才走到今天，感謝妻子和孩子們。

亞市消防局7日熱鬧非凡，新上任的市議員們全體出席，對孫振傑就職表示支持。（記者張宏攝影）

今年44歲的孫振傑事業有成，家庭美滿，育有一兒一女。他畢業於爾灣加州大學 （UC Irvine），獲得社會學學士學位。之後在Loyola法學院攻讀法學位，且考取加州律師執照。孫振傑表示，他會很好的兼顧律師和消防局長的工作。

孫振傑成亞市歷史上第一名華裔消防局局長。（記者張宏／攝影）

孫振傑在消防局擔任過消防員、護理員、滅火工程師、消防隊隊長、消防局副局長，參與多個專業和社區服務項目，包括消防指揮、作業調度、科技研發、社區宣導、社交媒體管理、緊急事件處理等，職場歷練全面，作業實踐豐富，獲得同袍愛戴。