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賈斯康寬待非法移民犯罪 治安堪虞

記者啟鉻／洛杉磯報導
洛杉磯縣檢察長賈斯康。（官網）
洛杉磯縣檢察長賈斯康。（官網）

據報導，洛杉磯縣檢察長賈斯康（ George Gascon）已經指示檢察官，當指控非法移民犯罪時，需考慮其移民身分。根據這項政策，對犯罪的非法移民的所有指控，都應以避免或減輕移民的不利後果為目的。

由以保守著稱的專欄作家zachary faria所寫的評論指出，當優先讓罪犯出獄，並與庇護城市對非法移民極端支持政策相結合時，會發生什麼？在洛杉磯，將會出現非法進入美國的罪犯，逍遙法外的令人匪夷所思事情。

這項政策甚至被認為，將鼓勵正在接受犯罪調查的非法移民被告，在調查結果落實前，可以聯絡檢察長賈斯康辦公室，「提供可導致不利移民後果的所有資訊」，如此作為檢察長就可能以此為理由，推翻所有調查結果，相當於給了調查人員一記大耳光。

一般來說，對犯罪分子所有指控都是以尋求公正，並保證罪犯不會再次犯罪威脅社區安全。但這項政策看來，並非賈斯康的真實意圖。他是想確保儘快將罪犯釋放出監獄，讓犯罪分子在街上才是首要任務。而現在他的目的就是讓犯罪非法移民，不會因犯罪承擔必要的法律制裁。賈斯康不希望將非法移民罪犯關進監獄，或者遭驅逐回祖國。而是希望這些人走上洛杉磯街頭，為所欲為，威脅當地社區居民和商家。

faria在文章中表示，毫不誇張地說，在賈斯康的治理下，洛杉磯地區犯罪活動持續猖獗。較比2020年，2022年兇殺案上升14%，搶劫案上升16%。嚴重攻擊案件上升10%，汽車竊案增加23%，槍擊案受害者增加12%。據洛杉磯市警局統計，針對非裔的仇恨犯罪從2020年的380件，在2021年增加至596件，2022年初至今達到620件，而現在距離年末，還有不到一個月時間。

雖然各類案件頻發，但作為洛縣檢察長賈斯康最優先考慮到的是，與2020年比較，現今逮捕罪犯人數減少了10%，對於司法正義，這意味著什麼？

這位專欄作家進一步強調，在選舉賈斯康作為檢察長時，洛杉磯已經為罪犯在生活城市實施不同限制。不過，一旦作為庇護城市，無視犯罪來說，未來會出現什麼樣的社會混亂是可以預見的。總之，賈斯康試圖向城裡所有罪犯發放「免進監獄」卡的時間僅剩幾個月了，但當地民眾仍然沒有意識到這一點。

非法移民 洛杉磯 監獄

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