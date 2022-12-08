我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯華女為夫辦綠卡 「反覆」下場慘

中國放寬防疫措施 佛奇警告：將出現新一波感染浪潮

洛市餐飲速食店 明年將禁用保麗龍

編譯組／綜合報導
洛市街頭常見的保麗龍杯。（美聯社）
洛市街頭常見的保麗龍杯。（美聯社）

洛杉磯市議會6日通過多項禁用單次塑膠製品的法規，以期讓洛市邁向零垃圾（Zero Waste）。衝擊最大的是保麗龍杯與食物容器，由於新法將員工計算方式納入加州與全國雇用人數，因此只要超過26人的公司都在禁用之列，換言之幾乎所有連鎖速食店、大型餐飲店自4月23日後就不得再用保麗龍杯與食物容器了。

12名議員全員到齊的議程中還通過了兩項限制單次用塑膠袋的禁令，一案力主推廣可再用袋子（環保袋），另一案則要求店家少用單次用塑膠袋。後一案受影響的店家包括服飾店、農產品店、食物與飲料店、五金行與露天市集；另外，市府管理的機構與活動，如洛杉磯動物園，都將全面禁用單次塑膠製品。

市議會2022年4月要求法律顧問起草上述法規時，正是因為市區街道、公園、下水道太多單次製品，而且廠商號稱可以回收、但事實上卻無法回收，而且光是清理這些垃圾就要花費大筆經費。提案議員柯瑞茲（Paul Koretz）強調，保麗龍根本就是從生產到廢棄都不斷釋放致癌物質的東西，不光是工人受害，連用它們來喝東西或吃東西的人也受害。

市議會議長克雷科里安（Paul Krekorian）則說，洛市已經充斥太多塑膠製品了，從吃吃喝喝到信用卡都離不開塑膠，但是石化業者卻知情不報，明明就不能回收的製品，卻謊稱可以回收，特別是保麗龍。另一名市議員奧法雷爾（Mitch O'Farrell）則認為洛市邁出了零垃圾的一大步，再度領先全美減少單次用塑膠製品的用量。

部分產品不在新法禁用之列，例如衝浪板內的塑膠填充物與保冷箱的保麗龍內層，因為它們已經被妥善包覆而不致散逸有毒物質，其他如器具用、藥品用、生化用保麗龍也不在限制之列。安全護具像防撞板、安全帽，與建築工地防護裝置也不在禁用之列。長照機構與護理之家也不受限。一旦聯邦或加州發布緊急命令，在市長同意下，市議會也可以同意暫時使用保麗龍用具，以利救災分發民生物資。

加州 洛杉磯 柯瑞

上一則

蒙特利公園2023年停車許可證 1月2日開始申請

下一則

明年補貼收緊 買電動車趁年底前

延伸閱讀

洛市批准收集簽名罷免華裔市議員梁家訓

洛市批准收集簽名罷免華裔市議員梁家訓
加州13項民生新法 元旦上路

加州13項民生新法 元旦上路
洛市議會通過新勞基法 保障零售業員工權益

洛市議會通過新勞基法 保障零售業員工權益
緩解洛市垃圾問題 回收紙銅鋁 獲免費聖誕樹

緩解洛市垃圾問題 回收紙銅鋁 獲免費聖誕樹
洛市電子產品倉庫遭劫 砸玻璃門闖入 損失20萬

洛市電子產品倉庫遭劫 砸玻璃門闖入 損失20萬
洛市電子產品倉庫遭多人搶劫 門一砸就碎 視頻全錄

洛市電子產品倉庫遭多人搶劫 門一砸就碎 視頻全錄

熱門新聞

李女士每日靠藥物度日，中風在家躺三日無人救助。（記者趙健/攝影）

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

2022-11-30 19:17
隨處可見居民在樓與樓之間的花園散步。（記者陳開/攝影）

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

2022-12-06 20:28
嫌疑男子拔出武器，威脅女子要求發生性關係。（爾灣警方提供）

爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄

2022-12-02 15:02
每年感恩節和聖誕節，家長為表謝意都會送老師禮物。一些華人家長內捲嚴重，甚至送老師愛馬仕包包。（讀者提供）

節日謝師 華人竟送愛馬仕包

2022-12-03 02:17
有華人長者晾曬在窗外的衣服，被公寓管理方丟到地上或垃圾桶中。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華嫗戶外晾衣有錯？衣服慘被房東丟光光

2022-12-02 14:53
老虎機的聲光設計吸引老年玩家。（受訪者提供）

為何賭場老人瘋狂拍打此機器？ 華人賭客一語道破

2022-12-05 14:55

超人氣

更多 >
好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉

好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉
馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了
馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO
科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？

科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？
流感季節到 家裡隨時備好這5類食物

流感季節到 家裡隨時備好這5類食物