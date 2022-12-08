洛市餐飲速食店 明年將禁用保麗龍

洛市街頭常見的保麗龍杯。（美聯社）

洛杉磯 市議會6日通過多項禁用單次塑膠製品的法規，以期讓洛市邁向零垃圾（Zero Waste）。衝擊最大的是保麗龍杯與食物容器，由於新法將員工計算方式納入加州 與全國雇用人數，因此只要超過26人的公司都在禁用之列，換言之幾乎所有連鎖速食店、大型餐飲店自4月23日後就不得再用保麗龍杯與食物容器了。

12名議員全員到齊的議程中還通過了兩項限制單次用塑膠袋的禁令，一案力主推廣可再用袋子（環保袋），另一案則要求店家少用單次用塑膠袋。後一案受影響的店家包括服飾店、農產品店、食物與飲料店、五金行與露天市集；另外，市府管理的機構與活動，如洛杉磯動物園，都將全面禁用單次塑膠製品。

市議會2022年4月要求法律顧問起草上述法規時，正是因為市區街道、公園、下水道太多單次製品，而且廠商號稱可以回收、但事實上卻無法回收，而且光是清理這些垃圾就要花費大筆經費。提案議員柯瑞 茲（Paul Koretz）強調，保麗龍根本就是從生產到廢棄都不斷釋放致癌物質的東西，不光是工人受害，連用它們來喝東西或吃東西的人也受害。

市議會議長克雷科里安（Paul Krekorian）則說，洛市已經充斥太多塑膠製品了，從吃吃喝喝到信用卡都離不開塑膠，但是石化業者卻知情不報，明明就不能回收的製品，卻謊稱可以回收，特別是保麗龍。另一名市議員奧法雷爾（Mitch O'Farrell）則認為洛市邁出了零垃圾的一大步，再度領先全美減少單次用塑膠製品的用量。

部分產品不在新法禁用之列，例如衝浪板內的塑膠填充物與保冷箱的保麗龍內層，因為它們已經被妥善包覆而不致散逸有毒物質，其他如器具用、藥品用、生化用保麗龍也不在限制之列。安全護具像防撞板、安全帽，與建築工地防護裝置也不在禁用之列。長照機構與護理之家也不受限。一旦聯邦或加州發布緊急命令，在市長同意下，市議會也可以同意暫時使用保麗龍用具，以利救災分發民生物資。