洛縣新警長盧納：確保「問責制」

盧納(Robert Luna) 12月5日正式就任洛杉磯縣第34任警長。（洛縣警局）

羅伯特．盧納(Robert Luna) 12月5日（周一）正式就任洛杉磯 縣第34任警長。

在一場艱苦的競選後，盧納正式接管了全國最大的警察 局，該局擁有超過1萬8000名宣誓就職的人員。 呼應競選主題，他說他致力於確保部門內部有「問責制」。「問責制不是可怕的東西，而是需要接受的東西，因為它是任何成功的執法機構的基石」。 盧納說，「所有人都從我做起，我確實從我做起，將對我們所服務的人負責」。

他再次誓言要與他的前任經常發生衝突的縣政委員會和其他監督機構合作。他表示，他將採取合作方式解決日益嚴重的藥物和芬太尼過量服用問題。

他說，「我們的做法不會是我們自己來做這件事」，「我們將與聯邦層面、州層面的合作夥伴，以及洛杉磯縣的其他執法合作夥伴，一起這樣做，其中包括地方檢察官辦公室，和我們必須與之合作的其他機構。 這不僅是洛杉磯縣的問題，也是整個國家的問題。 毒品的消費令人髮指，這需要改變。這不僅僅是執行，而是預防。」

盧納承諾將採取不同的方法來解決洛縣犯罪率上升的問題，並懇請公眾捍衛「良好的警務」，同時認識到有必要追究執法部門的責任。「但即使我們犯了錯誤，我們也可以而且必須保持公眾的信任。」

盧納還提到需要消滅警局裡的幫派 （deputy gang）並改善監獄條件。 競選期間，他指責維拉紐瓦（Alex Villanueva）無視警局幫派的問題，與縣政委員會培養敵對關係。