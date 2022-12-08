罷免梁家訓 收集公投簽名獲准

洛杉磯市第14區華裔市議員梁家訓今年5月為選市長赴華埠尋求支持。(本報檔案照)

罷免洛杉磯 市第14區華裔 市議員梁家訓(Kevin De León)申請書，12月6日提交市府書記官（City Clerk）並獲得批准，但發起人必須在2023年3月31日截止日前，提交2萬437個有效簽名，讓罷免選舉公投成案。

根據洛杉磯市憲章第 431(a) 節，罷免選舉請願書必須包含洛市議會第14區合格登記選民2萬437個有效簽名聯署，該數字反映洛市議會第14選區15%的登記選民，支持罷免該選區市議員的要求。

父親為華裔、母親是西裔的梁家訓，和市議員塞迪洛 (Gil Cedillo)，以及目前已辭職下台的前市議長馬丁尼茲（Nury Martinez），參與了2021年的一場有紀錄的私下談話，其中涉及種族主義言論，並試圖操縱重新畫分選區的過程。錄音曝光後引起軒然大波，馬丁尼茲被迫辭去市議長和市議員職位，但梁家訓和塞迪洛不顧激烈而廣泛的呼聲拒絕辭職。

但塞迪洛到今年底任滿退休，梁家訓還有兩年任期，因而部分洛市選民發動這場罷免選舉。

梁家訓市議員辦公室公關主任皮特布朗（Pete Brown）在10月份的一份聲明中表示，罷免動員扭曲了梁家訓的紀錄，「但不會分散市議員或其辦公室繼續為第14區選民服務的注意力。他將繼續向前邁進，解決重要的威脅社區及其選民生活的項目和問題。」

市府書記官辦公室管理洛杉磯市和洛杉磯聯合學區的候選人申請，更多信息可登錄市書記官選舉網站：https://clerk.lacity.org/elections，或致電213-978-0444聯繫選務部門，或撥打免費電話888-873-1000，工作時間為周一至周五上午8點至下午5點。