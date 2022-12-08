周柏華連任鑽石吧市議員 就任市長

周柏華任職鑽石吧市長，為期一年。（受訪者提供）

在日前結束期中選舉中，洛杉磯縣鑽石吧 市（Diamond Bar ）現任華裔 市議員周柏華（Andrew Chou）代表第三選區獲選連任。周柏華任職第二任期市議員，近日在市議會宣誓就職，並就任市長，為期一年。他表示，目前市議會有四名華裔市議員，需要團結起來，推動城市繁榮進步。

周柏華表示，目前對於鑽石吧市，比較緊迫的是開發市中心項目建設，位於鑽石吧大道（Diamond Bar Blvd.）與金泉路（Golden Springs Dr.）交匯處附近，面積約有40英畝。已經推出具體規劃方案。完成後將引進不同商家、餐廳，提供居民不同的休閒娛樂選擇。目前在開發地點，有20餘個不同業者擁有物業，需要進一步妥善安排，預計完成市中心項目大約需要十年時間。

另一項工作就是靠近57號公路與60號公路的市區高爾夫球場重新營運。由於兩條公路交流道正在整修，導致高爾夫球場臨時關閉。市府希望球場在2023年能夠重新開張，喜歡這項運動的居民可以重新享受高球運動樂趣。

他表示，自2018年獲選市議員，至2022年第一任期結束，在此期間，能夠保持每一年城市預算 平衡，在疫情大流行期間，由於市府收入減少，還想方設法減少市府支出130萬元。為社區安全對強化治安增加撥款，從近690萬元增至800萬元。任職期間，雖然發生過幾次野火，但對居民生命財產安全沒有造成太大損失，而且四年來社區鮮少發生重大惡行案件，各項案件都在控制範圍中。