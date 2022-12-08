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羅省台山寧陽會館、寧僑公會 新首長就職

洛杉磯訊
羅省寧陽會館和寧僑公會新年度職員宣誓就職後與洛僑中心主任陳敏永（前左四）合影留念。（主辦單位提供）
羅省寧陽會館和寧僑公會新年度職員宣誓就職後與洛僑中心主任陳敏永（前左四）合影留念。（主辦單位提供）

羅省台山寧陽會館、寧僑公會12月4日(周六)上午11時30分在公所舉行2023年新任職員就職典禮，分別由會館顧問馬培道、鄺兆輝、馬樹榮和洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永監誓。寧陽會館正副主席譚健昌、伍堅偉，寧僑公會正副會長鄺松齡、譚新誠均連任；兩會議長分別是劉國豪、黃勇華，財政蔡惠玲、李金生。樓業保管委員會主任伍尚齊主持莊嚴的就職儀式。

 

陳敏永表示，現在中華民國台灣疫情已經緩解，入境不需要隔離，呼籲在場台山鄉親及僑團代表組團赴台旅遊，今年僑委會推出90周年健康檢查方案，大家可以多多利用。

 

適逢羅省中華會館將舉行2023年正副主席和正副監事長選舉，積極為選舉拜票的四組候選人前來拜會，參選正副主席的兩組候選人分別是李金生和司徒展環，鄺松齡和蔡惠玲。參選正副監事長的兩組候選人分別是胡卓球和林鐘博，周賜軒和陳志聖。

當天僑界領袖雲集，泛美中華公所執行長張自豪、羅省中華會館顧問馬國威、余艷濃、劉國豪、梁永泰、聶澤英、方杰洲、全美李氏公所元老李秀湛、羅省李氏公所主席李焯漢、全美黃氏宗親會美西總長黃新周、全美黃氏宗親會顧問黃慧聰、黃氏宗親會元老黃卓才、主席黃惠邦、副主席黃祖勝、伍胥山公所主席伍國胜、副主席伍永強、龍岡公所元老劉榮波、張永中、林西河堂元老林偉權等，傳統僑社各公所首長及代表出席觀禮。

 

羅省台山寧陽會館、寧僑公會成立於1929年，為羅省中華會館旗下27個僑團之一，成立已逾百年。

洛僑中心主任陳敏永（中）賀2023年度寧陽會館正副主席譚健昌（左二）、伍堅偉（左...
洛僑中心主任陳敏永（中）賀2023年度寧陽會館正副主席譚健昌（左二）、伍堅偉（左一），寧僑公會正副會長鄺松齡（右二）、譚新誠（右一）就任。（主辦單位提供）

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