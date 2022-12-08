羅省台山寧陽會館、寧僑公會 新首長就職
羅省台山寧陽會館、寧僑公會12月4日(周六)上午11時30分在公所舉行2023年新任職員就職典禮，分別由會館顧問馬培道、鄺兆輝、馬樹榮和洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永監誓。寧陽會館正副主席譚健昌、伍堅偉，寧僑公會正副會長鄺松齡、譚新誠均連任；兩會議長分別是劉國豪、黃勇華，財政蔡惠玲、李金生。樓業保管委員會主任伍尚齊主持莊嚴的就職儀式。
陳敏永表示，現在中華民國台灣疫情已經緩解，入境不需要隔離，呼籲在場台山鄉親及僑團代表組團赴台旅遊，今年僑委會推出90周年健康檢查方案，大家可以多多利用。
適逢羅省中華會館將舉行2023年正副主席和正副監事長選舉，積極為選舉拜票的四組候選人前來拜會，參選正副主席的兩組候選人分別是李金生和司徒展環，鄺松齡和蔡惠玲。參選正副監事長的兩組候選人分別是胡卓球和林鐘博，周賜軒和陳志聖。
當天僑界領袖雲集，泛美中華公所執行長張自豪、羅省中華會館顧問馬國威、余艷濃、劉國豪、梁永泰、聶澤英、方杰洲、全美李氏公所元老李秀湛、羅省李氏公所主席李焯漢、全美黃氏宗親會美西總長黃新周、全美黃氏宗親會顧問黃慧聰、黃氏宗親會元老黃卓才、主席黃惠邦、副主席黃祖勝、伍胥山公所主席伍國胜、副主席伍永強、龍岡公所元老劉榮波、張永中、林西河堂元老林偉權等，傳統僑社各公所首長及代表出席觀禮。
羅省台山寧陽會館、寧僑公會成立於1929年，為羅省中華會館旗下27個僑團之一，成立已逾百年。
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