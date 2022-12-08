亞凱迪亞市首度 4亞裔議員上任 鄭博仁就任新市長

市議會6日聚集來自四面八方約數百名民眾，其中有亞市居民，也有新任和卸任市議員的親朋好友。（記者張宏／攝影）

亞凱迪亞 市（Arcadia）6日晚舉辦市議會，會上鄭博仁（Paul Cheng) 成為新一任市長，三名新當選市議員就職。當晚市議會大廳座無虛席，走廊兩側也站滿人，一起見證亞市市議會開啟新篇章。

市議會聚集來自四面八方約數百名民眾，其中有亞市居民，也有新任和卸任市議員的親朋好友，加州 眾議員方樹強（Mike Fong）、洛杉磯 縣第五區縣政委員巴格（Kathryn Barger）、蒙特利公園市市議員饒影凡等人出席，為卸任的三名市議員戴守真、Tom Beck和Michael Danielson頒發感謝狀，感謝他們一直以來對城市和社區的貢獻。

副市長鄭博仁成為亞市新任市長。他表示，亞市是一個很棒的城市，他很感謝卸任的三名市議員過去為城市所作的貢獻和努力，他也很期待和其他四名市議員一起工作。他在2023年的目標是團結亞市市議會，團結亞市民眾，把亞市建設成一個更讓居民驕傲和自豪的城市。

第二選區市議員Sharon Kwan，第三選區市議員王愛琳（Eileen Wang），和第五選區市議員高卿（Michael Cao）在書記官的主持下成為亞市的市議員，開啟亞市擁有四名亞裔市議員的新篇章。Sharon Kwan和高卿都表示，他們作為新的團隊會發出新的聲音，帶來新的改變，敬請期待。

王愛琳手舉洛杉磯縣第一選區縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）給她頒發的榮譽狀，她表示，她很榮幸獲得1236票高票當選亞市第三區的市議員，這不是她一個人的勝利，也是亞市居民的勝利。在未來四年，她會努力為大家工作，把她的競選承諾落實在每天的工作中。和其他市議員一起合作，以市民利益為第一。