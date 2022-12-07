洛新市長顧問團主席 華美CEO吳建民獲任命
洛杉磯市新當選的市長貝斯（Karen Bass）6日宣布她上任百天過渡期的顧問團，其中華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）被任命為顧問團五位共同主席（co-chair）之一。
吳建民今年7月還被美國國務院（U.S. Department of State）任命為2023年亞太經濟合作組織（Asia-Pacific Economic Cooperation，簡稱APEC）商貿諮詢理事會（ABAC）主席。
貝斯百天顧問團其他共同主席還包括勞工和民權領導人Dolores Huerta；大學未來基金會（College Futures Foundation）主席，前LA Opinion出版商及CEO Monica Lozano；洛杉磯市警察委員Steve Soboroff，以及洛杉磯縣勞工聯合會主席Yvonne Wheeler。
該顧問團將在貝斯上任一百天內，提供建設性意見。
顧問團其他成員還包括洛杉磯前市長維拉萊構沙Antonio Villaraigosa，前加州州長戴維斯（Gray Davis）以及南加州大學校長Carol Folt。
貝斯將在12月12日正式接任洛杉磯市長。
上一則
羅省岡州保安堂2023年職員就職 潘杏萍接任主席
下一則
FB留言