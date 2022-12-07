賣房獲利投資虧損 節稅有方法

主講人及到場嘉賓合影。(記者趙健／攝影)

北美華人 會計師協會4日舉辦「回顧與展望2022年末財稅法律生活大講座」，現場座無虛席，反響熱烈。講座分享了多種合法節稅方法，幫助個人和企業納稅人充分並正確地利用政策法規享受税收優惠和抵扣。

善用標準抵扣額（Standard Deduction）

中小企業主或者有被被動收入的父母可以通過僱用子女或父母的方式降低應稅收入，而當子女或父母的工資所得低於1萬2950美元（2022年單身或夫妻分開申報納稅人的標準抵扣額）時是不用上稅的。就一個家族生意而言，在扣除1萬2950美元的工資後，可省下這部分收入所須繳納的稅款，按照聯邦37%和州政府13.3%的最高稅率計算，可省6513.85美元的稅額。

另外，標準抵扣額水平在2023年將有所調整，已婚夫婦共同申報的標準扣除額上調至2萬7700美元，比上一年增加1800美元。對於未婚或已婚分開申報人士，新一年標準扣除額將上調至1萬3850美元，增加900美元；而對於戶主，2022納稅年度的標準扣除額為2萬800美元，上調1400美元。

善用資本虧損抵扣

稅法規定，如果納稅人的資本損失超過納稅人的資本收益，則這部分超額損失金額可抵扣納稅人的應稅收入，抵扣限額為3000美元，夫妻分開申報的抵扣限額為1500美元.。未使用的資本損失可以結轉至之後的納稅年度。

今年加息之前，房地產市場快速上漲，許多納稅人在2022年通過出售房產獲得巨額資本收益。但與此同時，股票市場表現卻並不理想，許多人虧損頗多。在這種情況下，納稅人可以利用股票賬戶的資本損失來抵消房產收益。

這同樣適用於加密貨幣 的虧損抵扣，而且由於加密貨幣目前不受「假售回購規則」(Wash-Sales Rules)的約束。納稅人可以虧本出售加密貨幣資產，然後立即回購，達到節稅效果。

出售自住房收益豁免

如果納稅人通過出售自住房(Principal Residence)獲利，則可能符合最高25萬的資本收益豁免。若夫妻聯合申報，則最高可免除50萬美元的資本收益。納稅人在海外的出售自住房的情況同樣適用。

但此稅務豁免需要符合一定條件，包括在賣房的前五年，須持有房產至少兩年以及把該房產作為主要居住地（principal residence) 至少兩年。如果是夫妻共同申報，則只要其中一人符合條件即可。

美國人在海外收入的豁免

對於符合納稅所在地測試、真實住所測試或者實際居住測試的納稅人，可獲得境外收入減免最高11萬2000美元。但美國政府僱員在境外工作時的收入所得不在此豁免範圍內。

外國人在美收入的豁免

對於大多數非居民的外籍人士，如果資本利得與在美國的貿易或商務往來行為沒有實際聯繫，則無須繳納美國的資本利得稅。但持F-1簽證 的外國學生、持J-1簽證的外國學者，以及持A類或G類簽證的外籍僱員則不同，這三類納稅人如果在美國居住時間超過一年，且在任何納稅年度內停留超過183天，須繳納30%資本利得稅。

除稅務方面的資訊分享外，講座上還邀請多位業界專家分享了財務、法律、保險、信貸、房產等方面的最新趨勢，受到現場觀眾的一致好評。