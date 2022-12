南加大留學生「歌王爭霸賽」 匡祉茗榮登首屆歌王

于宋江南、匡祉茗、陳宏政(從左到右)榮獲「歌王爭霸賽」前三名。(Richard Ren提供)

南加州大學 中國研究生學生會(USC-CGSA)主辦「歌王爭霸賽」,經過兩個月的海選、初賽程序後,總決賽12月2日晚在校園內的大禮堂舉行。馬歇爾商學院留學生 匡祉茗憑一曲《慢慢》獲得冠軍,全場近400名同學見證首屆留學生「歌王」的誕生。

近70位留學生參加此次「歌王爭霸賽」,脫穎而出的十名選手在2日晚經過兩輪比賽,最終成績揭曉。除匡祉茗勇奪桂冠外,馬歇爾商學院學生于宋江南憑一曲《Killing Me Softly With His Song》獲亞軍,安娜堡傳媒學院陳宏政憑《知足》獲得季軍。于宋江南同時獲得「最佳人氣獎」,此獎項由現場觀眾投票產生。

總決賽由五位業內知名音樂人作為專業評委,現場觀眾的評分占總評分的20%。總決賽共有兩輪,第一輪比賽十名選手按照抽籤順序演唱,總評分進入前三名的選手晉級到第二輪比賽,最終決出排名。中場特邀表演嘉賓包括南加大 第一個華人音樂社團creSCendo、爾灣加州大學留學生組成的「夜色溫柔音樂社」成員。

主辦方介紹,「歌王爭霸賽」活動受到留學生的熱烈歡迎,大家積極踴報名參加海選,感謝專業評委們的支持,全程參與半決賽、總決賽。活動組織策劃者、安娜堡傳媒學院諶恬心表示:同學們正在緊張準備期末考試,希望這次活動能為他們帶來舒緩和療癒,舉辦這些留學生喜歡的活動。

曾獲格萊美獎的本次大賽專家評委喬伊斯(David Joyce)教授,在點評環節時表示,他雖然聽不懂有些歌詞,但參賽者的聲音、情感、及技巧使用都非常到位,這是一場高水準的校園歌唱比賽。專家評委、青年音樂家方子豪表示,選手們的表現令人驚艷,非音樂專業的歌手唱出專業水平,讓評委們很難從不同風格和作品的演唱中評出高下。