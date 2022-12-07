華裔教授魯建業 獲選全美華人委員會主席

部分成員在國會山合影。（NCCA官網）

加州 浸會大學 (CBU)華裔教授魯建業，是美國華人 全國委員會南加州分會的創會會長。不久前，他獲選為美國華人全國委員會(National Council of Chinese Americans， NCCA )主席。該組織是一個非政治性、非盈利性的組織。

宗旨是為所有美國華人華僑服務；促進和保障華人華僑的政治權益、社會福利和經濟利益；認同、保護、傳承並發揚光大中華文化和精神遺產以及人文價值；增進中美兩國人民之間的瞭解和友誼，遵從民主原則，並致力於世界和平；為加強中美兩國之間在教育、文化、科技、經濟等方面的民間交流，起到橋梁和紐帶作用。

魯建業表示，NCCA自十餘年前成立開始，就積極為美國華人利益維權。2010年5月27日， 美國華人全國委員會和部分華人團體的代表，向華裔眾議員趙美心(Judy Chu)和眾議院國際關係委員會亞太小組主席，遞交了由一百多個華人團體和亞裔 團體聯署簽名的請願書，敦促國會為1882年制定充滿種族歧視的「排華法案」向華人道歉。