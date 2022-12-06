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疫情3年 中國護照更新步步難

本報記者╱洛杉磯報導
疫情三年，在海外長期居住的一些華人中國護照到期需要更新，但辦理新護照的要求和過程讓很多人卻步。（本報資料照片）
疫情三年，在海外長期居住的一些華人中國護照到期需要更新，但辦理新護照的要求和過程讓很多人卻步。（本報資料照片）

疫情三年，在海外長期居住的一些華人中國護照到期需要更新，但辦理新護照的要求和過程讓很多人卻步，慨嘆更新一個中國護照太難。不僅要手舉三天內日期的報紙在當地郵局拍照，還要因照片不合格或人臉識別失敗等原因，一次次在其App上嘗試。

華人徐先生中國護照明年到期，使用換發護照App辦理過程無比艱難。不僅照片上傳多次才通過，又有手持三日內當地報紙在郵局拍照的要求。他說，不知道哪裡去找報紙，還有出入境紀錄要到小程式裡生成，還要發驗證碼到手機上，但美國手機號碼貌似不行，還得求助中國國內家人，這也太難為人了。

拿報紙拍照 避敏感標題

選報紙拍照也有學問，首先報紙上的日期要看得清楚，其次報紙不能亂選，建議買世界日報啥的，實在不行美國本地的daily news也是可以的。還有報紙內容也要注意一下，像在小紅書上最近有一個中國女孩拿報紙拍照，結果報紙頭條是「疫情封控引發中國多年來最大規模的抗議」（Covid lockdown spark China biggest protest in years）。

還有不少人卡在照片上，南加華人胡小姐最近更新護照。她說，照片前後拍了好幾個版本，折騰四五次，比如不能帶項鍊、不能露牙， 最後朋友介紹專門給中領館拍護照照片的照相館，花錢解決。

有華人護照照片是自己拍的，結果寄去大使館，來來回回要求重新拍照片。一會說要露額頭，一會說耳朵要露出來，一會說額頭和鼻子有高光，總之，折騰的人恨不能把照片處理成黑色才給通過。

有人分享幾個幾個中國護照照相撇步，華人林先生在護照照片上很有經驗和心得。他說，首先是照片千萬別省錢自己自拍然後修圖，找正規照相館或者付費軟件，按照中國護照照片規格拍照和剪裁；其次是千萬不能笑，微笑也不可以，原則是不能露齒。還有一個關鍵部位是耳朵，照片要看到耳朵，不行就用紙把耳朵墊高，盡量穿深色衣服且光線充足。他以前在中國辦護照，因為當時一頭黃毛，還特別要求去附近的染髮店把頭髮染黑拍照才給辦，和這個相比，在美國辦護照算輕鬆的了。

還有人吐槽App設計需要改進。華人Amy說，尤其是人臉識別功能，用蘋果手機試了很多次都打不開，老是提醒授權文件過期，後來換的安卓就可以。

當然也有人辦理過程就很順利，像華人Hitosu說，她自己在家照照片，沒去照相館。發現上傳照片出問題一般是光線不好。雖然照片看著還不錯，但是由於光線問題，實際上臉是一半亮一半暗，所以App不通過。後來她找到一個光線好的房間，保證有燈在頭頂兩側，臉上亮度均勻，照片輕鬆通過。她沒有拿報紙拍照，也沒有面談，提交材料不久就通過了。

華人 App 手機

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