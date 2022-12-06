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成大校友會橋牌賽 獲專業雜誌報導

洛杉磯訊
南加州成功大學校友會甫於12月1日，獲美國橋牌協會(ACBL) 12月專業雜誌《Bulletin月刊》報導，連續五年舉辦橋牌賽有成的事績。（程東海提供）
南加州成功大學校友會甫於12月1日，獲美國橋牌協會(ACBL) 12月專業雜誌《Bulletin月刊》報導，連續五年舉辦橋牌賽有成的事績。（程東海提供）

加州成功大學校友會甫於12月1日，獲美國橋牌協會(ACBL) 12月專業雜誌《Bulletin月刊》報導，連續五年舉辦橋牌賽有成的事績。

據悉，南加州成功大學校友會自2018年起，在前後三屆校友會會長(韓光甫、葉俊麟、蔡瀚寬)的支持下，籌組出一個「南加州成功大學校友會橋牌邀請賽籌備委員會」，以及成立了「南加州成功大學校友會橋牌隊」，連續五年與長堤市橋藝中心（Long Beach Bridge Center）及多個南加州僑社組織攜手合作，成功舉辦了八次大型橋牌論對及校際論隊邀請賽。

2020 - 2021年期間即使受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，也繼續將橋牌邀請賽活動轉換為線上(Online)型式舉辦。五年來總計邀請600多人次華洋橋牌好手共襄盛舉，參賽者來自南北加州、亞利桑納州、德州、麻薩諸塞州、紐約州、和喬治亞州六個地區，分別隸屬於25個不同主流及僑社組織，包括八個校友會和17個城市橋牌社。

2021年「第二屆南加州雙十國慶盃橋牌校際邀請賽」開幕典禮上觀禮貴賓們與所有參賽...
2021年「第二屆南加州雙十國慶盃橋牌校際邀請賽」開幕典禮上觀禮貴賓們與所有參賽橋手們合影。（程東海提供）
2019年活動召集人孫國泰(後排左4)宴請籌備委員會成員及協辦單位代表共同參加「...
2019年活動召集人孫國泰(後排左4)宴請籌備委員會成員及協辦單位代表共同參加「南加州第二屆成大校友會橋牌論對(Open Pair)邀請賽」籌備會議。出席者包括南加州成大校友會會長葉俊麟(後排右3)、南加州中國大專院校聯合校友會會長趙善儀(前排右1)、南加州臺灣大學校友會會長王錦鴻(後排左3)、以及籌備小組成員梁建文(前排左1)、王正琦(前排左2)、李玉櫻(前排左3)、王泰傑(後排左1)、程東海(後排左2)、潘明祥(後排右2)、馮浩文(後排右1)。（程東海提供）

擁有超過16萬名會員的美國橋牌協會(ACBL)，在其2022年12月份專業雜誌《Bulletin月刊》Club News 專欄裡，特別以半頁彩色篇幅報導南加州成大校友會舉辦橋賽的事績。並介紹校友會成功地將其8月剛舉辦過的第五屆「南加州成大校友會橋牌論對(Open Pair)邀請賽」帶回實體面對面方式比賽，報名費所得全數捐贈長堤市橋藝中心用於橋牌教學之用，以及籌備委員會主席梁建文(Kim Wang)和籌備委員程東海(Tim Cheng)在華裔社區大力推廣橋藝的努力。

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