男孩挨家挨戶偷包裹 大人開車接應

男孩目標明確地抱起地上的大包裹，迅速轉身逃跑。（KTLA5）

正值年底假期，很多人選擇網上購物準備節日禮品，與此同時，送到家門口的包裹被盜案件也日益猖獗，不法之徒甚至指使孩子實施盜竊行為。近日一個監控視頻記錄了一名未成年人偷盜包裹、大人開車接應的全過程。

影音來源：被害人╱記者邵敏後製

南加州 范杜拉縣（Ventura County）警方正在尋找一名年輕的小偷，他12月1日（周四）接連在幾戶居民家門口偷盜包裹。監控視頻拍攝的畫面顯示，一名男孩看上去不到十歲，大白天出現在范杜拉縣橡樹公園（Oak Park ）居民家門口，他目標明確地抱起地上的大包裹，迅速轉身逃跑，並跑到附近一輛停靠的銀灰色車上，很明顯車上有大人接應，車輛很快離開。

之後，同樣是這名男孩出現在附近另一戶居民家門口，他撿起地上的包裹後也是飛快奔跑，不遠處一輛車的車門還敞開著，男孩跳到車上後車輛駛離現場。但這部車與之前的車並非同一部，而是一輛白色汽車 。

警方認為，這名行竊的男孩得到駕駛逃跑車輛的成年人協助，而且他們很可能一直尾隨送貨車輛，並在包裹投遞到門口後的短時間內實施盜竊。附近房主表示，該社區發生這樣的事情讓人難以接受。當局呼籲，如果有人辨認出這名男孩以及汽車，立即聯繫警方提供相關線索。