富樂頓長青會歲末聯誼 好吃好玩還送好禮

富樂頓華人協會暨中文學校所屬長青會，在工業市舉辦敬老歲末聯誼會，有近百人參加。（本報記者／攝影）

富樂頓華人 協會暨中文學校所屬的長青會，12月3日下午3至6時，在工業市舉辦敬老歲末聯誼會，有近百人參加。大家一邊享受著美食 ，一邊觀賞和參與主辦單位精心準備的各項節目。結束時，每名離去嘉賓手上都是大包小包的，臉上並都帶著微笑，咸認這是一場非常愉快的聚會。

富樂頓華協會長李征和中文學校校長曾惠敏，歡迎會員參加。理事楊學傑和中文學校前校長劉宜靜擔任節目主持人。

富樂頓陽光合唱團帶大家高唱「台北的天空」、「外婆的澎湖灣」。（本報記者／攝影）

節目先以賓果遊戲上場，讓與會者有參與感，主持人楊學傑並不時放水，讓禮物大方送。民歌猜歌引起很多來賓的懷舊心情；不少人在猜歌之餘，並應主持人之邀啍唱幾句歌詞，讓室內迴旋飄浮著優美的民歌旋律。陽光合唱團也帶大家高唱「台北的天空」、「外婆的澎湖灣」，讓大家深深感受到歌詞中「多少風雨的歲月我只願和你渡過」的意境。

當天出席會員以年齡先後獲贈禮物。離去時，每人又都獲贈一份伴手禮，可以說每個人都滿載而歸。91歲的「大師兄」李瑞同，是參與活動年齡最大的長者，他也是富樂頓中文學校書法教師，桃李滿天下，備受大家敬重。

活動總召、也是長青會會長洪信哲指出，這次活動要感謝鋼琴教師Frenda Yang和多家贊助商捐贈。活動能辦成功則與熱心的理事和成員有關，他發現每次辦完活動大家的感情又更融洽。