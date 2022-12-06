我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

揭露推特壓杭特拜登醜聞後 馬斯克：自己很可能被暗殺

吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光

富樂頓長青會歲末聯誼 好吃好玩還送好禮

本報記者／工業市報導
富樂頓華人協會暨中文學校所屬長青會，在工業市舉辦敬老歲末聯誼會，有近百人參加。（本報記者／攝影）
富樂頓華人協會暨中文學校所屬長青會，在工業市舉辦敬老歲末聯誼會，有近百人參加。（本報記者／攝影）

富樂頓華人協會暨中文學校所屬的長青會，12月3日下午3至6時，在工業市舉辦敬老歲末聯誼會，有近百人參加。大家一邊享受著美食，一邊觀賞和參與主辦單位精心準備的各項節目。結束時，每名離去嘉賓手上都是大包小包的，臉上並都帶著微笑，咸認這是一場非常愉快的聚會。

富樂頓華協會長李征和中文學校校長曾惠敏，歡迎會員參加。理事楊學傑和中文學校前校長劉宜靜擔任節目主持人。

富樂頓陽光合唱團帶大家高唱「台北的天空」、「外婆的澎湖灣」。（本報記者／攝影）
富樂頓陽光合唱團帶大家高唱「台北的天空」、「外婆的澎湖灣」。（本報記者／攝影）

節目先以賓果遊戲上場，讓與會者有參與感，主持人楊學傑並不時放水，讓禮物大方送。民歌猜歌引起很多來賓的懷舊心情；不少人在猜歌之餘，並應主持人之邀啍唱幾句歌詞，讓室內迴旋飄浮著優美的民歌旋律。陽光合唱團也帶大家高唱「台北的天空」、「外婆的澎湖灣」，讓大家深深感受到歌詞中「多少風雨的歲月我只願和你渡過」的意境。

當天出席會員以年齡先後獲贈禮物。離去時，每人又都獲贈一份伴手禮，可以說每個人都滿載而歸。91歲的「大師兄」李瑞同，是參與活動年齡最大的長者，他也是富樂頓中文學校書法教師，桃李滿天下，備受大家敬重。

活動總召、也是長青會會長洪信哲指出，這次活動要感謝鋼琴教師Frenda Yang和多家贊助商捐贈。活動能辦成功則與熱心的理事和成員有關，他發現每次辦完活動大家的感情又更融洽。

當天，橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如，亦與會致詞問候大家。

富樂頓華人協會暨中文學校麾下的長青會，舉辦敬老歲末聯誼會幕後的工作人員和部分與會...
富樂頓華人協會暨中文學校麾下的長青會，舉辦敬老歲末聯誼會幕後的工作人員和部分與會者。（本報記者／攝影）

華人 美食 橙縣

上一則

反映自閉症家庭 紀錄片「音樂在呼喚」首映

下一則

Ramon吳賭城地產說明會 介紹高爾夫球社區房產

延伸閱讀

富樂頓長青會敬老歲末聯誼會圓滿舉行 會員滿載而歸

富樂頓長青會敬老歲末聯誼會圓滿舉行 會員滿載而歸
亞城明年增2台灣華語文學習中心 促進雙向文化交流

亞城明年增2台灣華語文學習中心 促進雙向文化交流
佛光山攜第22小學 為弱勢學童募禮物

佛光山攜第22小學 為弱勢學童募禮物
美東中校協會朗誦賽 參賽者表現亮眼

美東中校協會朗誦賽 參賽者表現亮眼
南韓青龍獎 「分手的決心」入圍大贏家 湯唯爭影后

南韓青龍獎 「分手的決心」入圍大贏家 湯唯爭影后
中文學校聯合會 李梅如再度任會長 推實體課程

中文學校聯合會 李梅如再度任會長 推實體課程

熱門新聞

李女士每日靠藥物度日，中風在家躺三日無人救助。（記者趙健/攝影）

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

2022-11-30 19:17
30多歲的華男張先生，在毫無征兆的情況下，突然罹患血癌。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌

2022-11-29 21:23
嫌疑男子拔出武器，威脅女子要求發生性關係。（爾灣警方提供）

爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄

2022-12-02 15:02
華人因為銀行信息發生改變，導致無法按期收到通膨補助金。(Unsplash.com)

華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯

2022-11-28 14:12
每年感恩節和聖誕節，家長為表謝意都會送老師禮物。一些華人家長內捲嚴重，甚至送老師愛馬仕包包。（讀者提供）

節日謝師 華人竟送愛馬仕包

2022-12-03 02:17
有華人長者晾曬在窗外的衣服，被公寓管理方丟到地上或垃圾桶中。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華嫗戶外晾衣有錯？衣服慘被房東丟光光

2022-12-02 14:53

超人氣

更多 >
遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡

遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡
胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手

胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手
哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行

哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行
現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴
亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀