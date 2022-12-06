南加州中國大專聯合校友會 辛志超就任會長

大專聯合校友會卸任會長陳啟志(左一)將旗幟傳遞給新一屆會長辛志超(右三)。（記者邵敏／攝影）

南加州中國大專院校聯合校友會，12月4日（周日）晚在聖蓋博 希爾頓酒店舉行年會。 2022年校友會會長陳啟志卸任，辛志超接棒擔任2023年會長，並表示新的一年將以招募校友會新血為工作重點。

辛志超在年會上致辭表示，將不負所託、竭盡全力推動各項會務工作，他希望新的一年能做到「傳承，茁壯，進步」。提及明年的工作重點是招募校友會新鮮血液，「我們會開立聯合校友會臉書群組，舉辦回娘家等活動，希望能串聯久未聯繫的校友，通過社群媒體 吸引更多新血加入，同時，也讓校友會有更多元的互動。」

2022年校友會會長陳啟志總結過去一年的各項工作。他說，很多活動從開始籌劃到圓滿落幕，期間涉及的人力、物力、財力，外人實難想像，他親身體驗到活動流程的繁瑣複雜，以及對細節的嚴謹要求，才知其中酸甜苦辣。

辛志超接任2023年會長，希望新的一年能做到「傳承，茁壯，進步」。（記者邵敏／攝影） 2022年會長陳啟志，祝願校友會繼續茁壯成長，欣欣向榮。（記者邵敏／攝影）

當天年會開始時，會員舉著校友會會旗繞場大遊行，各校友進場致意，場面十分壯觀。

駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處黃敏境處長在致詞中，充分肯定聯合校友會做出的成績和貢獻。他表示，校友會在眾校友群策群力的支持下開枝散葉、蓬勃發展，用實際行動長期以來堅定不移地支持中華民國。

國會眾議員趙美心、羅省中華會館主席鄺松齡、世界越棉寮華人團體聯合總會諮詢主委梁永泰、聖蓋博市長丁言愉等人致詞並贈賀狀。

熱鬧精采的文娛節目將當天的年會推向高潮，主辦方特別邀請台灣金獎歌后《魯冰花》原唱曾淑勤、民歌王子王瑞瑜，獻上動聽的歌聲；劉艷秋率佳信舞團表演熱情的Samba拉丁舞，校友會合唱團齊聲演唱《童年》，來自拉斯維加斯的勁歌等，贏得掌聲一片。