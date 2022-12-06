洛城新語／白紙運動和首次上街的留學生

洛城新語。

中國反封控、爭取自由的白紙運動 ，在爆發的第一時間就擴大到了海外，在全球華人 聚居較多的城市，都陸續有人舉辦了集會，以聲援在「國內」走上街頭的民眾。

而海外華人舉行抗議中國政府的集會並不新鮮，甚至可以說多到讓許多人疲倦。不過這次不同的是，參與者中有眾多來自大陸的年輕留學生 。

雖然在自由寬鬆的其他國家走上街頭抗議，比起在牆內各大高校、各大城市的抗議活動的參與者們來說，算不上勇者，但也仍然意義重大。能有家底可以出國留學的年輕人，大多已經是大陸中產階級及以上的家庭子女，他們自然也算是既得利益者，可也正因為年輕，還仍能共情社會中需要被幫助的大眾。同時，他們也大多面臨來自仍身在國內的父母的擔憂和壓力，因此走出第一步也並不容易。畢竟在華人文化裡，勇敢已經是最為稀缺的品格。

對他們當中絕大多數人來說，無論是在中國還是在美國，這都是他們人生中第一次走上街頭，為某種權利和訴求而聚集，也有某種東西在意識裡覺醒了。雖然他們害怕被現場可能的「臥底」識出，或鏡頭拍到，於是躲在口罩、墨鏡後面，但仍可以看到許多這樣的年輕的身影。在社會運動這個領域，他們稚嫩得像是第一天到校的小學生，在本應該火熱的集會現場，多少有些不知所措。或許他們還並不清楚自己想要的具體是什麼，但他們意識到了這裡有問題，這是一個開始。

在搞民權運動的「老油條」們看來，這些學生們固然是沒有綱領，也沒有固定口號，更沒有帶頭領袖，而且還沒有運動經驗，連集會用的物料都是慌亂準備的。學生們大多是出於憤怒希望做些什麼，於是跟著經驗豐富的美國同學有樣學樣而組織起來。一些活動忘記準備喇叭，或者無法播放音樂，沒有活動議程或發言順序。最重要的是，許多中國學生仍比較矜持，也因而導致一些原本是學生們組織起來的活動，遭其他積極發言或大拉橫幅的民運團體「劫持」，成為他們主場。而懵懂的學生們則較少獲得，也不懂爭取，說出自己心聲的機會。

但他們事實上有很多想說的話，或許只是太突然，他們當中大部分還沒有完全準備好。何況在海外華人社區，有來自新疆維族、香港、西藏以及六四運動的各類團體，民權運動圈層的生態十分微妙，忽然闖入這個領域的大陸年輕學生們，聲音仍是太弱，更不懂如何在其中生存。

在「白紙運動」中，雖然大家的訴求各不相同，但最大公約數的訴求恐怕非常低，只需防疫政策一旦放鬆，就難以再凝聚大量人群的憤怒。因此也很難說未來這些留學生，是否會成長為海外民權運動的一股力量，但思想上的種子一旦種下，就必然會有一天生根發芽，至少此後他們不再感到孤單，在封禁的社交媒體上也能心照不宣。希望終將有一天，他們能大聲說出他們的訴求，他們日漸成熟的思想，能成為主流的聲音。