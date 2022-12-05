年末財稅法講座 專業知識受益多

主講人及到場嘉賓合影。(記者趙健/攝影)

北美華人 會計師協會主辦的「回顧與展望2022年末財稅法律生活大講座」4日在太平洋棕櫚大酒店舉行。財稅、法律、保險 、地產、信貸行業的專業人士，及國稅局專員出席講座，為華人提供實用的資訊。

北美華人會計師協會會長張青表示，此次講座是協會自疫情以來的第一次線下講座，邀請了多領域的專業人士，旨在為華人提供財稅、法律、保險、信貸、房產等最新資訊及未來方向。

講座還邀請國稅局犯罪調查洛杉磯地區辦公室負責人連成，就近年來財稅詐騙的現狀和趨勢進行分享。連成指出，今年稅務詐騙中占比最大的是與紓困金相關的欺詐；而在經濟犯罪方面，利用網絡交友誘導受害人投資 的「殺豬盤」案件，近年來十分猖獗。

對於「殺豬盤」的受害者，連成提醒，如果受害者想要追回被騙資金，應在24小時內通知警方，才能提高追回資金的可能。因為聯邦有專門的小組與全球銀行聯絡，所以如果資金還在轉賬過程中的話，就有可能追回資金。

講座還介紹和分享一些容易被華人企業和個人「忽略」的政策補助項目。亞太會計師協會理事王珮力說，很多小企業對於研發費用的稅收抵扣不太熟悉，認為只有大型公司才符合申請要求，其實並非如此。甚至比如一家家具店，自主設計新款式的家具，可能就會符合研發費用抵稅的條件。

向龍律師則分享廣受華人關注的法律知識。他強調，當下有很多犯罪專門竊取身份信息，所以日常生活中一定要提高個人身份信息的保護意識。他建議涉及個人信息的正本文件，盡可能不要在日常生活中輕易使用，更安全的辦法是找認證機構出具具有法律效應的副本，作為替代。

信誠國際保險及理財副總裁廖莉莎，就金融投資的未來方向給出建議。她說，目前整體投資市場波動較大，利用人壽保險和年金等相對穩定的投資，去規避風險，也是不錯的抗通脹工具。

當天講員尚有華興保險公司總裁張國興，佳信貸款總裁張乃元、北美華人會計師協會候任理事長李崇正、國稅局外展部洛杉磯地區資深聯絡官郭珊珊、關島地產投資總裁鐘啟煌、勞工法律師杜惠莉、北美華人會計師協會會長張青、北美華人會計師協會常務副會長汪光中、美國奧淇國際金融總裁及執行官黃海蒂、美國互惠財富集團Steve Wang。講座由永代家族公司總裁尤信硯律師主持。現場座無虛席，反響熱烈。

此次講座由亞太會計師協會、亞美會計研究發展基金會、華人保險理財協會、美西華人學會協辦。北美華人會計師協會理事長張德芝、監事長陳英煌、前會長郭凱琪、副會長陳柏宇也與會參加。