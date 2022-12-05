趙美心、伍國慶 贈貧困家庭聖誕禮

國會眾議員趙美心、伍國慶夫婦，12月4日在亞市組織玩具捐贈活動。（記者邵敏／攝影）

聖誕假期即將來臨，對於孩子們來說，能收到一份玩具禮物是最期待的事，但新冠疫情 導致很多家庭陷入貧困，甚至沒有經濟能力購買玩具送給孩子。

國會眾議員趙美心 （Judy Chu）、前加州49區眾議員伍國慶（Mike Eng)夫婦，12月4日（周日）在洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）組織玩具捐贈活動，為需要的家庭和孩子們準備特別的聖誕禮物。

活動反響熱烈，眾多機構組織與個人積極捐贈玩具禮物。（記者邵敏／攝影）

眾多機構組織和個人參加當天的活動，人們特意去商店購買大份禮物，也有人帶著家中的新玩具送到這裡。活動現場的一側，很快就擺滿各種各樣的大小玩具，有超大個的泰迪熊、樂高積木、洋娃娃、玩具賽車等，每一份禮物都代表著人們的愛心。

趙美心表示，過去兩年多因為新冠疫情無法開展類似活動，今年終於可以再次組織捐贈玩具送給需要的孩子們，「活動反響非常熱烈，很多組織與個人積極捐贈禮物，這實在太棒了，因為疫情導致一些家庭收入下降，無法給自己的孩子購買聖誕禮物，這些捐贈的玩具非常有幫助。」

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伍國慶指出，自己成長的過程中擁有很多玩具，知道玩具對孩子來說非常重要，聖誕節假期即將來臨，但很多貧困家庭的孩子們沒有玩具；特別是疫情這幾年來，這些孩子們待在家裡無事可做，捐贈的這些玩具可以為他們提供一些活動。

活動現場的一側擺滿各種玩具，每份禮物都代表人們的愛心。（記者邵敏／攝影）

亞凱迪亞市市議員鄭博仁(Paul Cheng) 表示，聖誕假期送玩具給需要的孩子們，亞市市議會非常支持此次活動， 「這是一個回饋社會的機會，很多華人紛紛參與，也有很多孩子來到現場，我們可以把愛心傳遞給孩子。」

即將就任亞市新任市議員的王愛琳（Eileen Wang）說，非常感謝趙美心夫婦能夠創造這樣的機會組織捐贈禮物，這是對社區的奉獻，希望更多的家庭和孩子們能參加，「感恩的社會一定需要大家共同參與。」