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裝太陽能板 加州改變原獎勵計畫 房主、企業主憂心

編譯組／綜合報導
加州公用事業委員會近期提出一項新計畫，改變對太陽能電池板家庭和企業支付方式（NBC 4）
加州公用事業委員會近期提出一項新計畫，改變對太陽能電池板家庭和企業支付方式（NBC 4）

加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission，CPUC）近期提出一項新計畫，改變對太陽能電池板住家和企業支付方式。委員會並將於15日投票

NBC 4電視台報導，新計畫中，委員會提議更改一天中特定時段的激勵措施。目前擁有太陽能的屋主，每千瓦（kilowatt）額外能源，可獲得高達30美分收益。根據新計畫，夜間每增加1000瓦能源的費用可達40分，白天則低至每千瓦5美分。

然氣候活動家、房主和企業主等，日前在聖地牙哥集會，表達他們對該提案的擔憂。

聖地牙哥城市可持續發展聯盟（San Diego Urban Sustainability Coalition）執行主任普萊斯（Eddie Price）說，「他們制定遊戲規則，現在他們正試圖改變這些規則。」

許多人強調的一個問題是，選擇在家中安裝太陽能電池板的人可能會因此減少，影響獲得更多清潔能源的努力。

加州公共倡導辦公室貝克（Matt Baker）則認為，太陽能電池板用戶仍獲得激勵措施。

帶電池系統的太陽能電池板，是貝克強調的一個領域，他認為新政策將使那些有興趣在家中或企業安裝太陽能的人受益。

他並表示，新能源計畫對納稅人更友好，這將有助繼續在加州推廣太陽能板與太陽能電池系統，特別是聖地牙哥。

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