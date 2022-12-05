台灣九合一選舉分析 張競：綠打錯牌 抗中保台不合宜
海外中國國民黨聯盟3日舉辦「九合一選舉結果對兩岸及中美台關係的影響」線上論壇，邀請台美四位資深政治評論員，對本次台灣選舉對2024年總統大選影響，對兩岸關係、國際關係影響等話題進行了深入討論。
四位嘉賓分別是張競，帶來「選舉結果對2024總統大選的分析」，他曾任海軍中權軍艦艦長，美國海軍戰爭學院績優畢業，英國赫爾大學政治學博士；張麟徵教授帶來「選舉結果對兩岸關係的影響 」，他是台大名譽教授，台灣著名政治學者；雷倩帶來「選舉結果對中美台關係的影響 」，她是現任信心希望聯盟黨主席兼秘書長，中華婦女聯合總會主任委員；以及花莉娜帶來「民主選舉全民監票的重要性」，她是全民監票行動聯盟發起人、理事長。
其中張競對本次台灣九合一選舉進行了深入分析，並對2024年總統大選幾個決定因素進行解讀。台灣本次選舉中，再現2018年大敗結果，在22個縣市中，最終得五席，比之前的七席減少兩席，而重要的台北市長選舉中敗給了國民黨。
張競說，本次綠營在選舉中的失敗，一個主要原因是打錯了牌，使用「抗中保台」策略在本次地方選舉上，宛如「將豬腳上席給廟宇和尚」，上錯了菜。他說，九合一地方選舉與2024年立委和總統選舉有明顯差別，兩次選舉的公職人員在決策領域差別巨大，「抗中保台」在地方選舉不奏效。
那麼是否意味著藍營會繼續在2024年總統選舉中旗開得勝？其實不然。張競分析，不要以為「抗中保台」策略在2024年選舉中會失效，屆時兩岸關係將成為兩黨繞不開的話題。對於藍營來說，如何不迴避該問題，並提出可行的兩岸相處政策，進行嚴肅辯論是贏得2024年的關鍵。
張競還表示，2024年中央選舉將受國際事件的影響，包括國際強權之間的對峙等，都是有待觀察的因素。就如香港反送中事件，烏克蘭戰爭都深深影響了台灣過去的選舉。他說，中國大陸軍艦繞台持續已久，他不認為這將會持續影響台灣人民選票的投向。此外，在2024年中央選舉中，兩黨如何重整選戰隊伍，重塑黨內個人聲望也很關鍵。
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