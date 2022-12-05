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阿罕布拉「The Villages」建案被否決 開發商提告

記者王若然／阿罕布拉市報導
「The Villages」大型建案去年10月被阿罕布拉市府否決。（Ratkovich Company）
「The Villages」大型建案去年10月被阿罕布拉市府否決。（Ratkovich Company）

「The Villages」大型建案去年10月被阿罕布拉市府否決後，幾個開發商今年提起訴訟，對阿市府否決建案的原因提出質疑，並直指該市未能履行加州法律，建造足夠多的住房以緩解住房短缺危機。

原告方「The Villages」建案的開發商Ratkovich Company，有意在阿市建立共790個單元的住房。在遞交給洛杉磯高等法院的訴狀中稱，根據加州「區域住房需求分配」條例（Regional Housing Needs Allocation, RHNA），阿罕布拉市應在2013年至2021年間，建造不同價位的房屋1492戶。但實際上城市在這幾年間僅批准了302個單位　的住房建案，其中「超低收入」、「低收入」的住房單元均為零，297戶為中等收入水平以上的住房價位。

而根據RHNA，在2021至2029年間，阿市的建造指標為共6825個單元的住房，其中包含1774超低及低收入水平住房，1036低收入水平住房以及1079中等收入住房和2936個中等收入以上住房。暗指阿市政府在建造房屋任務如此重的情況下，拒絕了該建案。

訴狀中還表示，「The Villages」建案在市議會提出後的三年間，反覆修改，但最終以有毒蒸汽滲漏的可能性遭到否決，而市議員基於「政治壓力」。

該建案去年10月在議會最終表決時，遭到不少民眾的抗議，有民眾提出了環境污染問題以及會給當地帶來額外的交通問題等。不少電子郵件中還提到，如果市議員投票支持該項目，他們將不會再次當選。

阿市市議會當時認為，The Villages住房項目位於Fremont Avenue 1000街區，原是聯邦政府指定用於清理、根除對環境有害的有毒物質的區域，因此有毒氣滲漏的安全問題。不過當時建商The Ratkovich Co. 同意在每棟建築下安裝屏障，以減少任何可能導致嚴重健康問題的蒸汽滲入建築中。

該建案在市議會表決時，當時的華裔市長黃幼平（Katherine Lee）、副市長Jeffrey Koji Maloney、市議員Sasha Renee Perez、Ross Maza、Adele Andrade Stadler都投了反對票。

對於「The Villages」建案的開發商Ratkovich Company狀告市府一案，華裔市議員黃幼平說，該官司正在由市府律師和市議員們商討處理，因為是正在審理中的官司，她不方便透露案件細節。對於訴狀中闡述的阿罕布拉市在2013年至2021年間未達成RHNA住房配額，黃幼平說，任何城市建案首先要經由城市發展委員會（Planning Commission）的審批後，再呈送市議會審閱。每個開發案的核准或拒絕，都有一定的標準、程序可循，不是隨便通過或拒絕的。

阿罕布拉市府。（阿罕布拉市府官網）
阿罕布拉市府。（阿罕布拉市府官網）

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